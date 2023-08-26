Уряд запровадив електронний документообіг для проходження військовими ВЛК – Маляр

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запровадження електронного документообігу під час та після проходження військовослужбовцями військово-лікарських комісій.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Для покращення якості медичного обслуговування військовослужбовців під час проходження ВЛК та спрощення процедур реалізації постанов ВЛК для військовослужбовців (оформлення відпусток, звільнення) Кабінет Міністрів України затвердив Порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров’я, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади.

Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК".

Деталі: Маляр перерахувала документи, які державні інституції зможуть надсилати та отримувати в електронній формі:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я.

витяги з наказів військової частини.

"Для виконання постанови уряду впроваджується відповідне технічне рішення. Зміни у нормативно-правових актах відбуваються в межах роботи міжурядової робочої групи по оптимізації ВЛК, в яку входять представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства ветеранів, Збройних Сил України та громадської організації "Принцип"", – повідомила чиновниця.