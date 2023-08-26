Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уряд запровадив електронний документообіг для проходження військовими ВЛК – Маляр

"Українська правда"Субота, 26 серпня 2023, 01:25
Уряд запровадив електронний документообіг для проходження військовими ВЛК – Маляр
ГАННА МАЛЯР, ФОТО МІНОБОРОНИ

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запровадження електронного документообігу під час та після проходження військовослужбовцями військово-лікарських комісій.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Для покращення якості медичного обслуговування військовослужбовців під час проходження ВЛК та спрощення процедур реалізації постанов ВЛК для військовослужбовців (оформлення відпусток, звільнення) Кабінет Міністрів України затвердив Порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров’я, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади.

Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК".

Деталі: Маляр перерахувала документи, які державні інституції зможуть надсилати та отримувати в електронній формі:

  • іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;
  • постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;
  • довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
  • виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;
  • рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я.
  • витяги з наказів військової частини.

"Для виконання постанови уряду впроваджується відповідне технічне рішення. Зміни у нормативно-правових актах відбуваються в межах роботи міжурядової робочої групи по оптимізації ВЛК, в яку входять представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства ветеранів, Збройних Сил України та громадської організації "Принцип"", – повідомила чиновниця.

Теми: Кабінет міністрівЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
Кабінет міністрів
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
Україна розробляє план економічного розвитку Криму після деокупації - Шмигаль
АРМА просить Кабмін призначити державного управителя Одеського НПЗ
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: