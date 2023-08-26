Правительство ввело электронный документооборот для прохождения военными ВВК – Маляр
Кабинет Министров принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения военнослужащими военно-врачебных комиссий.
Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram
Прямая речь: "Для улучшения качества медицинского обслуживания военнослужащих при прохождении ВВК и упрощения процедур реализации постановлений ВВК для военнослужащих (оформление отпусков, увольнение) Кабинет Министров Украины утвердил Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующих с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения.
Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого предоставляет возможность быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК".
Детали: Маляр перечислила документы, которые государственные институты смогут отправлять и получать в электронной форме:
- именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;
- постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВВК;
- справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
- выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
- рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья.
- выписки из приказов воинской части.
"Для выполнения постановления правительства внедряется соответствующее техническое решение. Изменения в нормативно-правовых актах происходят в рамках работы межправительственной рабочей группы по оптимизации ВВК, в которую входят представители Министерства здравоохранения, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации, Министерства ветеранов, Вооруженных Сил Украины и общественной организации "Принцип"", – сообщила чиновница.