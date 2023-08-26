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Правительство ввело электронный документооборот для прохождения военными ВВК – Маляр

"Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 01:25
Правительство ввело электронный документооборот для прохождения военными ВВК – Маляр
АННА МАЛЯР, ФОТО МИНОБОРОНЫ

Кабинет Министров принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения военнослужащими военно-врачебных комиссий.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Для улучшения качества медицинского обслуживания военнослужащих при прохождении ВВК и упрощения процедур реализации постановлений ВВК для военнослужащих (оформление отпусков, увольнение) Кабинет Министров Украины утвердил Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующих с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения.

Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого предоставляет возможность быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК".

Детали: Маляр перечислила документы, которые государственные институты смогут отправлять и получать в электронной форме:

  • именные списки военнослужащих, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения;
  • постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВВК;
  • справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
  • выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
  • рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья.
  • выписки из приказов воинской части.

"Для выполнения постановления правительства внедряется соответствующее техническое решение. Изменения в нормативно-правовых актах происходят в рамках работы межправительственной рабочей группы по оптимизации ВВК, в которую входят представители Министерства здравоохранения, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации, Министерства ветеранов, Вооруженных Сил Украины и общественной организации "Принцип"", – сообщила чиновница.

Темы: Кабинет министровВооруженные силы
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