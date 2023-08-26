Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла срібло на ЧС-2023

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вперше в кар'єрі здобула сріблу медаль у змаганнях з потрійного стрибка. Її нагорода стала першою для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Будапешті.

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: Як пише видання, головною фавориткою у фіналі була венесуелка Юлімар Рохас, яка незмінно здобувала "золото" на трьох попередніх чемпіонатах 2017-2022 років. Пробилися до фіналу й третій номер світового рейтингу Шаніка Рікеттс з Ямайки та лідерка цьогорічної Діамантової ліги з Куби Леяніс Перес Ернандес. Чинна бронзова бризерка Торі Франклін знялася з турніру перед його початком.

Вже з першої спроби, повідомляє видання, Бех-Романчук стрибнула на 15 метрів, показавши другий найкращий результат в кар'єрі та особистий рекорд сезону. Стартовий стрибок вивів українку на проміжне перше місце.

Другий стрибок спортсменка виконала на 14.81 метра. У заліку вона залишалася першою, а найближче до неї підібралася Перес (14.96).

Зробивши заступ у першій спробі, фаворитка Рохас стрибнула лише 14.33 метра в другій спробі та підходила до третього раунду на проміжній восьмій сходинці.

15 метрів Бех-Романчук залишалися поза конкуренцію й після п'яти спроб. Лише в шостому стрибку українку перевершила Юлімар Рохас, стрибнувши на 15.08 метра.

В останній спробі українка зробила заступ, завершивши турнір зі сріблом.

ЧС-2023. Потрійний стрибок (жінки) – фінал:

Юлімар Рохас (Венесуела) 15.08 метра Марина Бех-Романчук (Україна) 15.00 Леяніс Перес Ернандес (Куба) 14.96

Бех-Романчук розповіла "Суспільне. Спорт", що була налаштована на перемогу, і навіть після видатної останньої спроби суперниці була готова чіплятися за дебютний титул чемпіонки світу.

"Дуже нервово. Мені здається, я сьогодні в секторі залишила половину свого життя. Дуже напружено. Я намагалася всю напругу видавати в стрибках, і дуже мені сьогодні було складно. Складно в плані того, як правильно себе налаштувати, сконцентруватися, перевести те, що я можу, в результат. І були дуже напружені змагання, дуже щільні результати - всі дівчата дуже сильно боролися за медалі", – поділилася вона враженнями від фіналу.

Легкоатлетка прокоментувала стрибок на 15 метрів з першої спроби.

"Я могла більше. Можна було більше, я готова на більше і це відчувала. Десь з якихось певних причин трошечки не склалося, не вдалося реалізувати цей результат в п'ятій-шостій спробах.

Але сьогодні можна було стрибати, можна було перемагати. Я була готова на це, я це відчувала, просто десь трішки по відчуттях воно ще не склалося. Але дякую Богу за те, що я маю, для мене це дуже дорогоцінна медаль, я дуже-дуже складний шлях до неї пройшла.

Просто хочу подякувати всім тим людям, які зі мною працювали, які вірили, підтримували, до останнього були біля мене. Коли мені здавалося, що все-все просто валиться і буде повна жесть, вони до останнього в мене вірили і були біля мене. Тому що до мене дотична дуже велика команда, яка мене лікувала, ставила на ноги. Коли були всі перемотані ноги, боліло все, що тільки можна, всі були поряд та вірили до останнього, що я впораюсь", – розповіла вона.

Бех-Романчук також розповіла, про що думала після переможного стрибка Юлімар Рохас.

"Я знала, що вона стрибне. Не знаю, це мало б сьогодні просто на мене відро вдачі вилитися, аби в останній спробі вона зробила заступ чи ще щось. Але, скажімо, можна було б боротися. Я могла в останній спробі все-таки поліпшити свій результат, але в мене настільки було бажання багато, що я просто перечавила цю спробу – і все. Нічого, треба працювати", – сказала спортсменка.

Довідково. На ЧС-2023 українка стартувала з турніру зі стрибків у довжину. З трьома заступами віцечемпіонка 2019 року сенсаційно не пройшла до фіналу й налаштовувалася на інший свій турнір – з потрійного стрибка.

На топрівні в потрійному стрибку Марина виступає з 2022 року. Попри це, їй вже вдалося стати у цій дисципліні чемпіонкою Євро-2022, виграти золото Європейських ігор-2023 та сім медалей на етапах Діамантової ліги.