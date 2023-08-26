Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла серебро на ЧМ-2023

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук впервые в карьере получила серебряную медаль в соревнованиях по тройному прыжку. Ее награда стала первой для Украины на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: Как пишет издание, главной фавориткой в финале была венесуэлка Юлимар Рохас, которая неизменно получала "золото" на трех предыдущих чемпионатах 2017-2022 годов. Пробились в финал и третий номер мирового рейтинга Шаника Рикеттс с Ямайки и лидер нынешней Бриллиантовой лиги с Кубы Леянис Перес Эрнандес. Действующая бронзовая бризерка Тори Франклин снялась с турнира перед его началом.

Уже с первой попытки, сообщает издание, Бех-Романчук прыгнула на 15 метров, показав второй лучший результат в карьере и личный рекорд сезона. Стартовый прыжок вывел украинку на промежуточное первое место.

Второй прыжок спортсменка выполнила на 14.81 метра. В зачете она оставалась первой, а ближе всего к ней подобралась Перес (14.96).

Сделав заступ в первой попытке, фаворитка Рохас прыгнула лишь 14.33 метра во второй попытке и подходила к третьему раунду на промежуточной восьмой строчке.

15 метров Бех-Романчук оставались вне конкуренции и после пяти попыток. Только в шестом прыжке украинку превзошла Юлимар Рохас, прыгнув на 15.08 метра.

В последней попытке украинка сделала заступ, завершив турнир с серебром.

ЧМ-2023. Тройной прыжок (женщины) – финал:

Юлимар Рохас (Венесуэла) 15.08 метра Марина Бех-Романчук (Украина) 15.00 Леянис Перес Эрнандес (Куба) 14.96

Бех-Романчук рассказала "Суспільне. Спорт", что была настроена на победу, и даже после выдающейся последней попытки соперницы была готова цепляться за дебютный титул чемпионки мира.

"Очень нервно. Мне кажется, я сегодня в секторе оставила половину своей жизни. Очень напряженно. Я старалась все напряжение выдавать в прыжках, и очень мне сегодня было сложно. Сложно в плане того, как правильно себя настроить, сконцентрироваться, перевести то, что я могу, в результат. И были очень напряженные соревнования, очень плотные результаты - все девушки очень сильно боролись за медали", – поделилась она впечатлениями от финала.

Легкоатлетка прокомментировала прыжок на 15 метров с первой попытки.

"Я могла больше. Можно было больше, я готова на большее и это чувствовала. Где-то по каким-то определенным причинам немножечко не сложилось, не удалось реализовать этот результат в пятой-шестой попытках.

Но сегодня можно было прыгать, можно было побеждать. Я была готова на это, я это чувствовала, просто где-то немножко по ощущениям оно еще не сложилось. Но спасибо Богу за то, что я имею, для меня это очень драгоценная медаль, я очень-очень сложный путь к ней прошла.

Просто хочу поблагодарить всех тех людей, которые со мной работали, которые верили, поддерживали, до последнего были возле меня. Когда мне казалось, что все-все просто рушится и будет полная жесть, они до последнего в меня верили и были возле меня. Потому что ко мне прикасалась очень большая команда, которая меня лечила, ставила на ноги. Когда были все перемотаны ноги, болело все, что только можно, все были рядом и верили до последнего, что я справлюсь", – рассказала она.

Бех-Романчук также рассказала, о чем думала после победного прыжка Юлимар Рохас.

"Я знала, что она прыгнет. Не знаю, это должно было бы сегодня просто на меня ведро удачи вылиться, чтобы в последней попытке она сделала заступ или еще что-то. Но, скажем, можно было бы бороться. Я могла в последней попытке все-таки улучшить свой результат, но у меня настолько было желание много, что я просто пережала эту попытку - и все. Ничего, надо работать", – сказала спортсменка.

Справка. На ЧМ-2023 украинка стартовала с турнира по прыжкам в длину. С тремя заступами вице-чемпионка 2019 года сенсационно не прошла в финал и настраивалась на другой свой турнир – по тройному прыжку.

На топ-уровне в тройном прыжке Марина выступает с 2022 года. Несмотря на это, ей уже удалось стать в этой дисциплине чемпионкой Евро-2022, выиграть золото Европейских игр-2023 и семь медалей на этапах Бриллиантовой лиги.