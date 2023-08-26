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"Білі вовки" СБУ показали, як знищують вже третій танковий полк РФ

Роман ПетренкоСубота, 26 серпня 2023, 12:13
Білі вовки СБУ показали, як знищують вже третій танковий полк РФ
скріншот: сбу

Підрозділ Центру спецоперацій "А" СБУ "Білий вовк" оприлюднив відео, як знищує вже третій російський танковий полк.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спецслужби, з початку повномасштабного вторгнення бійці лише цього підрозділу у складі ЦСО "А" знищили 216 танків.

Дослівно: "Враховуючи, що штатна чисельність танкового полку армії РФ становить 94 одиниці, то наші хлопці вже "закрили" на своєму рахунку 2 полки і наполегливо добивають третій!

Нищимо окупантів до повної Перемоги!".

Теми: СБУвійна
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