В Італії потрапив у ДТП автобус з українцями, є постраждалі

На півночі Італії зіткнувся з фурою автобус з десятками українських туристів, з них 15 постраждали.

Джерело: ANSA, "Європейська правда"

Деталі: Інцидент стався увечері близько 20:00 на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста, в районі міста Латізана. Автобус з близько 30 українськими туристами, які мали повертатися додому, зіткнувся із польською фурою з фруктами й овочами.

Tre feriti gravi e dieci lievi estratti dai #vigilidelfuoco dalle lamiere del pullman dopo lo scontro con un TIR sulla A4 all’altezza di Nogaro (UD). Non risultano al momento vittime



[#25agosto 22:00] pic.twitter.com/Mm6UBQ5JxZ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023

Більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько десятка допомагали визволяти рятувальники.

За останньою інформацією від місцевих органів влади, постраждали 15 осіб, з яких семеро – діти. Одну жінку і двох неповнолітніх у серйозному стані евакуювали гелікоптерами до лікарень в Удіне і Трієст.

Ще 27 людей не постраждали. Після огляду на місці медичним персоналом їх забрали до приміщення муніципального офісу служби цивільного захисту регіону Фріулі-Венеція-Джулія для прихистку на ніч і подальшого надання допомоги.

Scontro poco prima delle 20 tra un pullman e un TIR sulla A4 in direzione Trieste, tra lo svincolo Latisana e San Giorgio di Nogaro. 10 squadre #vigilidelfuoco impegnate nei soccorsi dei passeggeri feriti del bus. No vittime al momento [#25agosto 21:10] pic.twitter.com/aw3Ld8reAT — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023

Нагадаємо, раніше цього тижня у Польщі потрапив в аварію автобус із громадянами Молдови.

В середині серпня в Австрії розбився мікроавтобус з українцями, четверо людей загинули.