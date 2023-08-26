В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие

На севере Италии столкнулся с фурой автобус с десятками украинских туристов, из них 15 пострадали.

Источник: ANSA, пишет "Европейская правда"

Детали: Инцидент произошел вечером около 20:00 на трассе A4, пролегающей от Венеции до Триеста, в районе города Латизана. Автобус с около 30 украинскими туристами, которые должны были возвращаться домой, столкнулся с польской фурой с фруктами и овощами.

Tre feriti gravi e dieci lievi estratti dai #vigilidelfuoco dalle lamiere del pullman dopo lo scontro con un TIR sulla A4 all’altezza di Nogaro (UD). Non risultano al momento vittime



[#25agosto 22:00] pic.twitter.com/Mm6UBQ5JxZ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023

Большинство людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса, еще около десятка освобождали спасатели.

По последней информации от местных органов власти, пострадали 15 человек, из которых семеро – дети. Одну женщину и двух несовершеннолетних в серьезном состоянии эвакуировали вертолетами в больницы в Удине и Триесте.

Еще 27 человек не пострадали. После осмотра на месте медицинским персоналом их забрали в помещение муниципального офиса службы гражданской защиты региона Фриули-Венеция-Джулия для приюта на ночь и дальнейшего оказания помощи.

Scontro poco prima delle 20 tra un pullman e un TIR sulla A4 in direzione Trieste, tra lo svincolo Latisana e San Giorgio di Nogaro. 10 squadre #vigilidelfuoco impegnate nei soccorsi dei passeggeri feriti del bus. No vittime al momento [#25agosto 21:10] pic.twitter.com/aw3Ld8reAT — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023

Напомним, ранее на этой неделе в Польше попал в аварию автобус с гражданами Молдовы.

В середине августа в Австрии разбился микроавтобус с украинцами, четыре человека погибли.