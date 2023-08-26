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В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 26 августа 2023, 13:31
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
фото: twitter.com/vigilidelfuoco

На севере Италии столкнулся с фурой автобус с десятками украинских туристов, из них 15 пострадали.

Источник: ANSA, пишет "Европейская правда"

Детали: Инцидент произошел вечером около 20:00 на трассе A4, пролегающей от Венеции до Триеста, в районе города Латизана. Автобус с около 30 украинскими туристами, которые должны были возвращаться домой, столкнулся с польской фурой с фруктами и овощами.

Большинство людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса, еще около десятка освобождали спасатели.

По последней информации от местных органов власти, пострадали 15 человек, из которых семеро – дети. Одну женщину и двух несовершеннолетних в серьезном состоянии эвакуировали вертолетами в больницы в Удине и Триесте.

Еще 27 человек не пострадали. После осмотра на месте медицинским персоналом их забрали в помещение муниципального офиса службы гражданской защиты региона Фриули-Венеция-Джулия для приюта на ночь и дальнейшего оказания помощи.

Напомним, ранее на этой неделе в Польше попал в аварию автобус с гражданами Молдовы.

В середине августа в Австрии разбился микроавтобус с украинцами, четыре человека погибли.

Темы: украинцыИталияДТП
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