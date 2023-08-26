Посол у Німеччині назвав затримки військової допомоги причиною повільного контрнаступу

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав затримки в постачанні Україні західного озброєння причиною, з якої нинішній контрнаступ Сил оборони не виправдовує очікувань за швидкістю.

Джерело: Макеєв в інтерв’ю суспільному радіо Deutschlandfunk, фрагменти якого в суботу оприлюднила агенція DPA, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами посла, нерішуча військова підтримка з боку західних партнерів є однією з причин труднощів, перед якими Україна постала у своєму контрнаступі.

"Росія мала час вибудувати барикади", – сказав Макеєв.

Він додав, що "підготовка і оснащення" українських штурмових бригад зайняла дуже багато часу. Ці бригади, за його словами, зараз повністю оснащені західним озброєнням і боєприпасами.

Також Макеєв згадав про дебати в Німеччині щодо постачання бойових машин піхоти та зенітних систем, зазначивши, що веде "дуже прагматичні і предметні переговори" з німецьким урядом про постачання далекобійних ракет Taurus.

Крім того, дипломат підкреслив, що Україна не контролює небо над своєю територією, тому постачання винищувачів F-16 є настільки для неї важливим.

Що передувало: Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають в медіа, закликавши продовжувати допомогу Києву й виявити терпіння.

Водночас канадський прем’єр Джастін Трюдо заявив, що держави "Групи семи" усвідомлювали тривалий характер повномасштабної війни Росії проти України та готові підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.