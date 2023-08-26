Посол в Германии назвал задержки военной помощи причиной медленного контрнаступления

Посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал задержки в поставках Украине западного вооружения причиной, по которой нынешнее контрнаступление Сил обороны не оправдывает ожиданий по скорости.

Источник: Макеев в интервью общественному радио Deutschlandfunk, фрагменты которого в субботу обнародовало агентство DPA, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам посла, нерешительная военная поддержка со стороны западных партнеров является одной из причин трудностей, перед которыми Украина оказалась в своем контрнаступлении.

"Россия имела время выстроить баррикады", – сказал Макеев.

Он добавил, что "подготовка и оснащение" украинских штурмовых бригад заняла очень много времени. Эти бригады, по его словам, сейчас полностью оснащены западным вооружением и боеприпасами.

Также Макеев упомянул о дебатах в Германии относительно поставок боевых машин пехоты и зенитных систем, отметив, что ведет "очень прагматичные и предметные переговоры" с немецким правительством о поставках дальнобойных ракет Taurus.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Украина не контролирует небо над своей территорией, поэтому поставки истребителей F-16 настолько для нее важны.

Что предшествовало: На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу критики темпов наступления ВСУ, звучащей в медиа, призвав продолжать помощь Киеву и проявить терпение.

В то же время канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что государства "Группы семи" осознавали длительный характер полномасштабной войны России против Украины и готовы поддерживать Киев столько, сколько потребуется.