Відключили воду й вимагали хабар: у Києві викрито службовця "Київводоканалу"

У Києві поліцейські викрили на неправомірному одержанні 500 тисяч гривень службовця "Київводоканалу" та керівника приватної фірми.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Дослівно: "Оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві спільно зі слідчими столичної поліції викрили "схему" отримання коштів за надання комунальних послуг.

У 2023 році приватному підприємцю було безпідставно відключено централізоване водопостачання. Після звернення до ПрАТ АК "Київводоканал" чоловіку не надавалися роз’яснення та строки усунення проблеми. Згодом підприємцю запропонували звернутися до іншої приватної фірми для вирішення проблемної ситуації. Керівник фірми, виступивши у ролі посередника, повідомив, що для вирішення проблем із водопостачанням потрібно надати 500 тисяч гривень неправомірної вигоди.

24 серпня службовця "Київводоканалу" та посередника затримали під час одержання 400 тисяч гривень. Раніше поліцейські задокументували отримання 100 тисяч неправомірної вигоди".

Деталі: У ході санкціонованих обшуків у офісному приміщенні вилучили службові документи, печатки, засоби зв’язку.

Наразі обом фігурантам повідомлено підозри за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.