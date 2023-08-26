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Отключили воду и требовали взятку: в Киеве разоблачили служащего "Киевводоканала"

Катерина ТищенкоСуббота, 26 августа 2023, 18:26
Отключили воду и требовали взятку: в Киеве разоблачили служащего Киевводоканала
фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

В Киеве полицейские разоблачили на неправомерном получении 500 тысяч гривен служащего "Киевводоканала" и руководителя частной фирмы.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

 
фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Дословно: "Оперативники управления стратегических расследований в г. Киеве совместно со следователями столичной полиции разоблачили "схему" получения средств за предоставление коммунальных услуг.

В 2023 году частному предпринимателю было безосновательно отключено централизованное водоснабжение. После обращения в ЧАО АК "Киевводоканал" мужчине не предоставлялись разъяснения и сроки устранения проблемы. Впоследствии предпринимателю предложили обратиться в другую частную фирму для решения проблемной ситуации. Руководитель фирмы, выступив в роли посредника, сообщил, что для решения проблем с водоснабжением нужно предоставить 500 тысяч гривен неправомерной выгоды.

24 августа служащего "Киевводоканала" и посредника задержали во время получения 400 тысяч гривен. Ранее полицейские задокументировали получение 100 тысяч неправомерной выгоды".

 

Детали: В ходе санкционированных обысков в офисном помещении изъяли служебные документы, печати, средства связи.

Обоим фигурантам сообщено подозрения по ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Темы: водаКиеввзятка
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