Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Отключили воду и требовали взятку: в Киеве разоблачили служащего "Киевводоканала"

Катерина ТищенкоСуббота, 26 августа 2023, 18:26
Отключили воду и требовали взятку: в Киеве разоблачили служащего Киевводоканала
фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

В Киеве полицейские разоблачили на неправомерном получении 500 тысяч гривен служащего "Киевводоканала" и руководителя частной фирмы.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции

 
фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Дословно: "Оперативники управления стратегических расследований в г. Киеве совместно со следователями столичной полиции разоблачили "схему" получения средств за предоставление коммунальных услуг.

В 2023 году частному предпринимателю было безосновательно отключено централизованное водоснабжение. После обращения в ЧАО АК "Киевводоканал" мужчине не предоставлялись разъяснения и сроки устранения проблемы. Впоследствии предпринимателю предложили обратиться в другую частную фирму для решения проблемной ситуации. Руководитель фирмы, выступив в роли посредника, сообщил, что для решения проблем с водоснабжением нужно предоставить 500 тысяч гривен неправомерной выгоды.

24 августа служащего "Киевводоканала" и посредника задержали во время получения 400 тысяч гривен. Ранее полицейские задокументировали получение 100 тысяч неправомерной выгоды".

 

Детали: В ходе санкционированных обысков в офисном помещении изъяли служебные документы, печати, средства связи.

Обоим фигурантам сообщено подозрения по ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Темы: водаКиеввзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
вода
Заработала первая нитка водопровода, построенная после подрыва Каховской ГЭС
Укргидроэнерго подало аварийную заявку, чтобы поднять уровень воды в двух водохранилищах на Днепре
Житомир остался без воды из-за аварии
Последние новости
11:58
Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле
11:55
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
11:53
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
11:28
фотоВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
11:18
На Волыни собака во время грозы залезла в авто чужих людей: помогали спасатели
11:15
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
11:02
фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
11:00
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
10:45
Несмотря на войну, в Украине наблюдается рост предпринимательства
10:43
Оккупанты более 1300 раз ударили по линии соприкосновения в Донецкой области: есть погибший и раненые − ОВА
Все новости...
Реклама: