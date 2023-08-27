Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули

Український боксер Олександр Усик вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі, нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа.

Джерело: Суспільне Спорт

Деталі: Вже у стартовому раунді Дюбуа пропустив від Усика джеб з правиці, що став головним гайлайтом перших трьох хвилин поєдинку.

Інший джеб від Усика "знайшов" суперника в другому раунді. Українець пропустив удар у стегно, про який просигналізував рефері.

Ініціатива в дощовому Вроцлаві зберігалася за Олександром, що реалізував свою перевагу над суперником у швидкості.

Поєдинок було призупинено у п'ятому раунді через зафіксований суддею удар Дюбуа українцеві нижче поясу. Взявши кілька хвилин на відновлення, Усик поновив поєдинок і ще до кінця раунду виконав один з найпотужніших ударів вечора з лівої.

На екваторі поєдинку Дюбуа продовжував відпрацьовувати по корпусу суперникові. Натомість сьомий раунд завершувався серією ударів від Усика, що на короткий проміжок часу притиснув британця до канатів.

На останніх секундах восьмого раунду Дюбуа вперше побував у нокдауні. Після комбінації ударів від українця претендент став на коліно та зміг підвестився, після чого суперників розвів гонг.

Крапку в поєдинку поставив нокдаун Дюбуа в дев'ятому раунді після потужного удару українця з правої. Суддя просигналізував про достроковий нокаут на користь українця.

Нагадаємо: 36-річний Усик володіє титулами в гевівейті з 2021 року, коли вперше переміг Ентоні Джошуа одностайним рішенням суддів. Відтоді українець здолав британця у реванші й зберіг пояси WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring.

Дюбуа ж підходив до бою в статусі "регулярного" чемпіона WBA. Після єдиної поразки в кар'єрі – нокаутом від Джозефа Джойса у 2020-му – 25-річний англієць мав серію з чотирьох поспіль перемог.

На кону в польському Вроцлаві стояли всі п'ять поясів Усика, зокрема три основних титули (WBA, WBO, IBF) у надважкій вазі.