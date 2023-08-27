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Усик победил Дюбуа нокаутом и отстоял чемпионские титулы

"Украинская правда"Воскресенье, 27 августа 2023, 01:18
Усик победил Дюбуа нокаутом и отстоял чемпионские титулы
бой Усика и Дюбуа, фото: Getty Images

Украинский боксер Александр Усик во второй раз отстоял звание объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа.

Источник: Суспільне Спорт

Детали: Уже в стартовом раунде Дюбуа пропустил от Усика джеб из правой руки, который стал главным гайлайтом первых трех минут поединка.

Другой джеб от Усика "нашел" соперника во втором раунде. Украинец пропустил удар в бедро, о котором просигнализировал рефери.

Инициатива в дождливом Вроцлаве сохранялась за Александром, реализовавшим свое преимущество над соперником в скорости.

Поединок был приостановлен в пятом раунде из-за зафиксированного судьей удара Дюбуа украинцу ниже пояса. Взяв несколько минут на восстановление, Усик возобновил поединок и еще до конца раунда выполнил один из самых мощных ударов вечера с левой.

На экваторе поединка Дюбуа продолжал отрабатывать по корпусу сопернику. Зато седьмой раунд завершался серией ударов от Усика, что на короткий промежуток времени прижал британца к канатам.

На последних секундах восьмого раунда Дюбуа впервые побывал в нокдауне. После комбинации ударов от украинца претендент стал на колено и смог встать, после чего соперников развел гонг.

Точку в поединке поставил нокдаун Дюбуа в девятом раунде после мощного удара украинца с правой. Судья просигнализировал о досрочном нокауте в пользу украинца.

Напомним: 36-летний Усик владеет титулами в хевивейте с 2021 года, когда впервые победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. С тех пор украинец одолел британца в реванше и сохранил пояса WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring.

Дюбуа же подходил к бою в статусе "регулярного" чемпиона WBA. После единственного поражения в карьере – нокаутом от Джозефа Джойса в 2020-м – 25-летний англичанин имел серию из четырех подряд побед.

На кону в польском Вроцлаве стояли все пять поясов Усика, в том числе три основных титула (WBA, WBO, IBF) в супертяжелом весе.

Темы: спортУсик
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