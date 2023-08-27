На заправці в Румунії сталися потужні вибухи: загинула людина, десятки потерпілих

В окрузі Креведія у Румунії ввечері 26 серпня стався вибух на станції LPG зі зрідженим газом, одна людина загинула, десятки отримали травми.

Джерело: Радіо Свобода, Укрінформ

Деталі: Вибухи сталися приблизно за 30 км від Бухареста.

Відомо про щонайменше одну жертву і десятки поранених.

Вибух стався на заправці на трасі DN1A. Після цього спалахнула потужна пожежа, а невдовзі пролунали ще три вибухи.

За наявною інформацією, після перевірок заправну станцію закрили. Попри це, вона продовжила свою роботу. Вона мала шість 10000-літрових резервуарів, з яких два були заповнені.

Після вибуху влада активувала "червоний план". Тим часом лікарня Флореаска – "білий план". Він передбачає, що весь медичний персонал викликали до лікарні для посилення чергових ліній.

Відомо, що у лікарні померла одна людина після зупинки дихання. Її реанімували, але невдовзі в неї стався серцевий напад, пояснив голова Департаменту з надзвичайних ситуацій Раед Арафат. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ створили кризовий штаб. До його складу увійшов прем'єр-міністр Марчел Чолаку.

Остаточної інформації щодо потерпілих немає. За одними даними, налічують 46 людей. Тим часом зростає кількість постраждалих вогнеборців.

Також відомо, що двоє постраждалих відправили до відділення інтенсивної терапії для важких опіків. Вони у дуже важкому стані. Мовиться про 62-річного румуна, в якого понад 70% тіла в опіках, а також 35-річного непальця, чиє тіло на 80% вкрите опіками.