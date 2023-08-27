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На заправке в Румынии произошли мощные взрывы: погиб человек, десятки пострадавших

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 02:48
На заправке в Румынии произошли мощные взрывы: погиб человек, десятки пострадавших
взрывы в Румынии, фото romania.europalibera.org

В округе Креведия в Румынии вечером 26 августа произошел взрыв на станции LPG со сжиженным газом, один человек погиб, десятки получили травмы.

Источник: Радио Свобода, Укринформ

Детали: Взрывы произошли примерно в 30 км от Бухареста.

Известно о по меньшей мере одной жертве и десятках раненых.

Взрыв произошел на заправке на трассе DN1A. После этого вспыхнул мощный пожар, а вскоре прогремели еще три взрыва.

По имеющейся информации, после проверок заправочную станцию закрыли. Несмотря на это, она продолжила свою работу. Она имела шесть 10000-литровых резервуаров, из которых два были заполнены.

После взрыва власти активировали "красный план". Между тем больница Флореаска - "белый план". Он предусматривает, что весь медицинский персонал вызвали в больницу для усиления дежурных линий.

Известно, что в больнице умер один человек после остановки дыхания. Его реанимировали, но вскоре у него случился сердечный приступ, пояснил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат. Тем временем в Министерстве внутренних дел создали кризисный штаб. В его состав вошел премьер-министр Марчел Чолаку.

Окончательной информации о пострадавших нет. По одним данным, насчитывают 46 человек. Между тем растет количество пострадавших пожарных.

Также известно, что двое пострадавших отправили в отделение интенсивной терапии для тяжелых ожогов. Они в очень тяжелом состоянии. Речь идет о 62-летнем румыне, у которого более 70% тела в ожогах, а также 35-летнем непальце, чье тело на 80% покрыто ожогами.

Темы: Румыниявзрыв
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