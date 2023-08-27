Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На заправке в Румынии произошли мощные взрывы: погиб человек, десятки пострадавших

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 02:48
На заправке в Румынии произошли мощные взрывы: погиб человек, десятки пострадавших
взрывы в Румынии, фото romania.europalibera.org

В округе Креведия в Румынии вечером 26 августа произошел взрыв на станции LPG со сжиженным газом, один человек погиб, десятки получили травмы.

Источник: Радио Свобода, Укринформ

Детали: Взрывы произошли примерно в 30 км от Бухареста.

Известно о по меньшей мере одной жертве и десятках раненых.

Взрыв произошел на заправке на трассе DN1A. После этого вспыхнул мощный пожар, а вскоре прогремели еще три взрыва.

По имеющейся информации, после проверок заправочную станцию закрыли. Несмотря на это, она продолжила свою работу. Она имела шесть 10000-литровых резервуаров, из которых два были заполнены.

После взрыва власти активировали "красный план". Между тем больница Флореаска - "белый план". Он предусматривает, что весь медицинский персонал вызвали в больницу для усиления дежурных линий.

Известно, что в больнице умер один человек после остановки дыхания. Его реанимировали, но вскоре у него случился сердечный приступ, пояснил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат. Тем временем в Министерстве внутренних дел создали кризисный штаб. В его состав вошел премьер-министр Марчел Чолаку.

Окончательной информации о пострадавших нет. По одним данным, насчитывают 46 человек. Между тем растет количество пострадавших пожарных.

Также известно, что двое пострадавших отправили в отделение интенсивной терапии для тяжелых ожогов. Они в очень тяжелом состоянии. Речь идет о 62-летнем румыне, у которого более 70% тела в ожогах, а также 35-летнем непальце, чье тело на 80% покрыто ожогами.

Темы: Румыниявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Румыния
Ночная атака России на порты Дуная уничтожила зерно, которое предназначалось для Египта и Румынии
Рекордное количество самолетов-разведчиков НАТО заметили над Черным морем и Румынией
Украина модернизирует инфраструктуру с Румынией, чтобы увеличить объемы экспорта - Шмыгаль
Последние новости
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
Все новости...
Реклама: