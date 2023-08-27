Українські захисники наблизилися до наступного прориву оборонних позицій окупантів – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські захисники "знаходяться на відстані наступного удару по серії підготовлених російських оборонних позицій" у Запорізькій області.

Джерело: ISW

Деталі: За спостереженням військових аналітиків, українські сили досягли подальших тактично значущих успіхів на заході Запорізької області, і кілька українських і російських джерел повідомили, що українські сили просуваються через, як припускають українські та американські джерела, найскладнішу серію підготовлених російських оборонних позицій.

Як зазначається у звіті, українські війська зараз знаходяться на відстані наступного удару по серії підготовлених російських оборонних позицій, які можуть бути слабшими, ніж попередні, але все одно становлять значний виклик.

Серія оборонних позицій, через яку зараз просуваються українські війська, складається зі щільних шарів мінних полів і укріплень, на які російські війська витратили значну кількість живої сили, матеріальних засобів і зусиль.

Ці російські оборонні позиції, які знаходяться на шляху Сил оборони, швидше за все, складаються з відносно більш щільного масиву протитанкових ровів, протитанкових загороджень типу "зубів дракона" і додаткових мінних полів, за якими розташовані російські бойові позиції, як і на першій російській лінії оборони.

Фахівці зазначають: кожна з цих російських "ліній" є багатошаровими оборонними позиціями із власними передовими і тиловими районами, і важливо розрізняти тилові райони окремих російських оборонних позицій і російської оборони на півдні України в цілому.

В інституті пояснюють: "Російські оборонні "лінії" є додатково умовними в тому сенсі, що російські підготовлені позиції не є однорідними по всьому фронту на півдні України і не повністю укомплектовані особовим складом.

Існують додаткові серії підготовлених російських оборонних позицій на південь від нинішнього українського наступу, хоча російські війська зможуть повною мірою використовувати ці позиції лише за наявності особового складу і техніки для їхнього об'єднання в цілісну оборонну операцію".

В огляді також вказують, що за повідомленням українського джерела, російські війська передислокували сили відносно елітного формування з району Кремінної в Луганській області в район Роботиного на заході Запорізької області.

Зазаначається і те, що російські нерегулярні формування продовжують погрожувати виходом з бойових дій в односторонньому порядку, незважаючи на нещодавні зусилля військового командування РФ, спрямовані на чистку та придушення непокори.

Ключові висновки ISW за 26 серпня:

Українські війська досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і кілька українських і російських джерел повідомили, що українські війська просуваються через, як припускають українські та американські джерела, найскладніші російські оборонні позиції.

Сили оборони наблизилися до можливості удару по наступних підготовлених російських оборонних позиціях, які, можливо, слабші за попередні, але все одно становлять значний виклик.

Українське джерело повідомило, що російські війська передислокували часитину відносно елітного формування з району Кремінної в Луганській області в район Роботиного.

Російські нерегулярні формування, як і раніше, погрожують вийти з бою в односторонньому порядку, незважаючи на нещодавні зусилля російського військового командування, спрямовані на чистку та придушення непокори.

За повідомленнями, Міністерство оборони Росії переслідує молодших офіцерів і солдатів одного з російських підрозділів, які поскаржилися на неувагу старших командирів до проблем на фронті.

Жоден з відомих каналів, які, як відомо, безпосередньо пов'язані з "Вагнером", не поділився додатковою інформацією про майбутнє групи, в той час як більшість російських джерел зосередили свою увагу на кінетичній активності на фронті.

Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк та на заході Донецької області, але не досягли жодного підтвердженого просування.

Російські регіональні органи влади продовжують сприяти примусовій депортації українських дітей з окупованої України до окупованого Криму.