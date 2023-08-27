Украинские защитники приблизились к следующему прорыву оборонительных позиций оккупантов – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские защитники "находятся на расстоянии следующего удара по серии подготовленных российских оборонительных позиций" в Запорожской области.

Источник: ISW

Детали: По наблюдению военных аналитиков, украинские силы достигли дальнейших тактически значимых успехов на западе Запорожской области, и несколько украинских и российских источников сообщили, что украинские силы продвигаются через, как предполагают украинские и американские источники, сложную серию подготовленных российских оборонительных позиций.

Как отмечается в отчете, украинские войска сейчас находятся на расстоянии следующего удара по серии подготовленных российских оборонительных позиций, которые могут быть слабее, чем предыдущие, но все равно представляют значительный вызов.

Серия оборонительных позиций, через которую сейчас продвигаются украинские войска, состоит из плотных слоев минных полей и укреплений, на которые российские войска потратили значительное количество живой силы, материальных средств и усилий.

Эти российские оборонительные позиции, которые находятся на пути Сил обороны, скорее всего, состоят из относительно более плотного массива противотанковых рвов, противотанковых заграждений типа "зубов дракона" и дополнительных минных полей, за которыми расположены российские боевые позиции, как и на первой российской линии обороны.

Специалисты отмечают: каждая из этих российских "линий" является многослойными оборонительными позициями с собственными передовыми и тыловыми районами, и важно различать тыловые районы отдельных российских оборонительных позиций и российской обороны на юге Украины в целом.

В институте объясняют: "Российские оборонительные "линии" являются дополнительно условными в том смысле, что российские подготовленные позиции не являются однородными по всему фронту на юге Украины и не полностью укомплектованы личным составом.

Существуют дополнительные серии подготовленных российских оборонительных позиций к югу от нынешнего украинского наступления, хотя российские войска смогут в полной мере использовать эти позиции только при наличии личного состава и техники для их объединения в целостную оборонительную операцию".

В обзоре также указывают, что по сообщению украинского источника, российские войска передислоцировали силы относительно элитного формирования из района Кременной в Луганской области в район Роботино на западе Запорожской области.

Отмечается и то, что российские нерегулярные формирования продолжают угрожать выходом из боевых действий в одностороннем порядке, несмотря на недавние усилия военного командования РФ, направленные на чистку и подавление неповиновения.

Ключевые выводы ISW за 26 августа:

Украинские войска достигли дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и несколько украинских и российских источников сообщили, что украинские войска продвигаются через, как предполагают украинские и американские источники, самые сложные российские оборонительные позиции.

Силы обороны приблизились к возможности удара по следующим подготовленным российским оборонительным позициям, которые, возможно, слабее предыдущих, но все равно представляют значительный вызов.

Украинский источник сообщил, что российские войска передислоцировали часитину относительно элитного формирования из района Кременной в Луганской области в район Роботино.

Российские нерегулярные формирования по-прежнему угрожают выйти из боя в одностороннем порядке, несмотря на недавние усилия российского военного командования, направленные на чистку и подавление неповиновения.

По сообщениям, Министерство обороны России преследует младших офицеров и солдат одного из российских подразделений, которые пожаловались на невнимание старших командиров к проблемам на фронте.

Ни один из известных каналов, которые, как известно, напрямую связаны с "Вагнером", не поделился дополнительной информацией о будущем группы, в то время как большинство российских источников сосредоточили свое внимание на кинетической активности на фронте.

Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вдоль линии Авдеевка-Донецк и на западе Донецкой области, но не достигли ни одного подтвержденного продвижения.

Российские региональные органы власти продолжают способствовать принудительной депортации украинских детей из оккупированной Украины в оккупированный Крым.