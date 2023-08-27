Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Українка Ярослава Магучіх вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту, здобувши в Будапешті "золото" з результатом 2.01 метра.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Магучіх, бронзова олімпійська призерка Токіо-2020, двічі зупинялася за крок від звання чемпіонки світу. У 2019-му та 2022-му роках вона вигравала срібні медалі, поступаючись Марії Ласіцкене та австралійці Елеанор Паттерсон відповідно.

Магучіх виграла це "золото" зі своїм найменшим результатом у фіналах чемпіонатів світу — 2.01 метра. У 2019-му вона стрибнула на "срібло" 2.04 метра, у 2022-му — 2.02.

Це перше золото України на чемпіонатах світу з легкої атлетики за 10 років.

Ірина Геращенко, інша українка у фіналі, досі лише одного разу брала участь у фіналах світової першості. Минулого року в американському Юджині українка лише за спробами поступилася італійці Елені Валлортігарі місцем на подіумі.

Дві стартові позначки — 1.85 та 1.90 метра — українки пройшли без помилок. Магучіх стартову висоту пропускала, після чого без проблем упоралася з другим бар'єром. 1.94 метра з першої спроби вдалися Геращенко. Натомість Магучіх використала для подолання дистанції два стрибки.

На четверту планку — 1.97 метра — виходили лише вісім фіналісток. З першої спроби її подолали лише дві фаворитки: Магучіх та австралійка Оліслагерс; решта учасниць змарнували дві перші спроби.

1.97 так і не вдалося подолати п'ятьом фіналісткам, зокрема й Ірині Геращенко. Фінал українка закінчила на п'ятому місці — її другий найкращий результат на чемпіонатах світу.

Боротьба ж за "золото" розгорнулася між Магучіх, Оліслагерс, Паттерсон та британкою Морган Лейк. Останні дві стрибунки подолали 1.97 метра з останньої спроби, аби зберегти шанси на подіум.

1.99 метра Магучіх перестрибнула з першої ж спроби, як і чинна чемпіонка Паттерсон. Друга спроба вдалася Оліслагерс, натомість Лейк перенесла останню спробу на 2.01 метра та не реалізувала її, завершивши фінал четвертою.

2.01 з першої спроби не перестрибнула жодна з майбутніх медалісток. Натомість другий стрибок реалізувала Магучіх, повторивши свій найкращий результат сезону та вийшовши на проміжне перше місце. Обидві австралійки врешті так і не стрибнули 2.01 метра.