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Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 августа 2023, 22:59
Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Магучих после победы в Будапеште 27 августа, фото: Getty Images

Украинка Ярослава Магучих впервые в карьере стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту, завоевав в Будапеште "золото" с результатом 2.01 метра.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Магучих, бронзовый олимпийский призер Токио-2020, дважды останавливалась в шаге от звания чемпионки мира. В 2019-м и 2022-м годах она выигрывала серебряные медали, уступая Марии Ласицкене и австралийке Элеанор Паттерсон соответственно.

Магучих выиграла это "золото" со своим наименьшим результатом в финалах чемпионатов мира - 2.01 метра. В 2019-м она прыгнула на "серебро" 2.04 метра, в 2022-м - 2.02.

Это первое золото Украины на чемпионатах мира по легкой атлетике за 10 лет.

Ирина Геращенко, другая украинка в финале, до сих пор только однажды участвовала в финалах мирового первенства. В прошлом году в американском Юджине украинка лишь по попыткам уступила итальянке Элене Валлортигари место на подиуме.

Две стартовые отметки - 1.85 и 1.90 метра - украинки прошли без ошибок. Магучих стартовую высоту пропускала, после чего без проблем справилась со вторым барьером. 1.94 метра с первой попытки удались Геращенко. Зато Магучих использовала для преодоления дистанции два прыжка.

На четвертую планку - 1.97 метра - выходили только восемь финалисток. С первой попытки ее преодолели только две фаворитки: Магучих и австралийка Олислагерс; остальные участницы упустили две первые попытки.

1.97 так и не удалось преодолеть пяти финалисткам, в том числе и Ирине Геращенко. Финал украинка закончила на пятом месте - ее второй лучший результат на чемпионатах мира.

Борьба же за "золото" развернулась между Магучих, Олислагерс, Паттерсон и британкой Морган Лейк. Последние две прыгуньи преодолели 1.97 метра с последней попытки, чтобы сохранить шансы на подиум.

1.99 метра Магучих перепрыгнула с первой же попытки, как и действующая чемпионка Паттерсон. Вторая попытка удалась Олислагерс, зато Лейк перенесла последнюю попытку на 2.01 метра и не реализовала ее, завершив финал четвертой.

2.01 с первой попытки не перепрыгнула ни одна из будущих медалисток. Зато второй прыжок реализовала Магучих, повторив свой лучший результат сезона и выйдя на промежуточное первое место. Обе австралийки в итоге так и не прыгнули 2.01 метра.

Темы: спорт
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