Росія почала збирати "Шахеди" на своїй території і наростила виробництво ракет − ГУР

Після останніх атак "Шахедів" по України в них виявили елементи, які свідчать про те, що ці БПЛА збирають уже в Росії, наразі Москва планує нарощувати виробництво безпілотників на своїй території.

Джерело: представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в коментарі РБК-Україна, ГУР у Telegram

Пряма мова Скібіцького: "Після останніх атак "Шахедів" ми виявили в них елементи, які вказують на те, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається вже на території Росії. Про це зокрема свідчить збільшення кількості російських деталей в дронах. І крім того, ми маємо плани агресора, якими передбачено нарощення виробництва "Шахедів" на території РФ".

Деталі: Він додав, що під час однієї з російських виставок ВПК заявили, що Москва хоче освоїти приблизно 60 БПЛА різних модифікацій до 2030 року.

За словами Скібіцького, попередні дані ГУР свідчать про те, що росіяни запланували у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць дронів "Герань-2", тобто "Шахедів". У них планують використовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва.

Водночас представник ГУР вважає, що Росія на сьогодні не здатна виготовляти таку кількість БПЛА.

Наразі розвідка збирає дані про фактичну потужність розгорнутого ворогом виробництва, про те, де саме вони збирають ці дрони і які підприємства на території РФ беруть участь у поставці деталей.

Також Скібіцький повідомив, що Росія від початку весни змогла наростити виробництво ракет. Зокрема, у серпні росіяни хочуть випустити близько 118 ракет "Кинджал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 і модифікованих Х-22 (Х-32).

Пряма мова представника розвідки: "Крім шести "Кинджалів", росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет "Іскандер-М", 12 крилатих "Іскандер-К", 20 "Калібрів", близько 40 Х-101. Крім того, вони вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс − Х-32. За нашими даними, росіяни можуть поставляти не більше 10 одиниць таких модернізованих ракет щомісяця".

Деталі: За даними ГУР, наразі в арсеналі РФ залишається 585 ракет з радіусом дії понад 500 кілометрів. Серед них зокрема, приблизно 270 "Іскандерів", 140 "Калібрів", близько 100 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною.

Такоже в окупантів є близько 75 аеробалістичних ракет "Кинджал" та 150 ракет Х-22, які росіяни прагнуть вдосконалити.



Водночас Скібіцький додав, що через обмежені запаси та виробництво певних видів ракет Росія змушена переглядати тактику ударів.

Зокрема, окупанти чергують різні класи ракет, більш ретельно вибирають цілі та значну увагу приділяють визначенню маршрутів прольоту крилатих ракет та БПЛА, щоб оминути українську ППО.

У ГУР вважають, що зміна тактики ракетних обстрілів може бути пов’язана з наміром окупантів накопичити озброєння перед осінньо-зимовим періодом, аби знову атакувати енергосистему України.

Водночас, на думку Скібіцького, таких масованих обстрілів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли росіяни випускали по 70-100 ракет одночасно – найімовірніше, вже не буде.