Россия начала собирать "Шахеды" на своей территории и нарастила производство ракет − ГУР

После последних атак "Шахедов" по Украине в них обнаружили элементы, свидетельствующие о том, что эти БПЛА собирают уже в России, сейчас Москва планирует наращивать производство беспилотников на своей территории.

Источник: представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии РБК-Украина, ГУР в Telegram

Прямая речь Скибицкого: "После последних атак "Шахедов" мы обнаружили в них элементы, которые указывают на то, что финальный этап сбора этих БПЛА происходит уже на территории России. Об этом в частности свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. И кроме того, мы имеем планы агрессора, которыми предусмотрено наращивание производства "Шахедов" на территории РФ".

Детали: Он добавил, что во время одной из российских выставок ВПК заявили, что Москва хочет освоить примерно 60 БПЛА различных модификаций до 2030 года.

По словам Скибицкого, предварительные данные ГУР свидетельствуют о том, что россияне запланировали во втором полугодии этого года изготовить 1300 единиц дронов "Герань-2", то есть "Шахедов". В них планируют использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства.

В то же время представитель ГУР считает, что Россия на сегодня не способна изготавливать такое количество БПЛА.

Сейчас разведка собирает данные о фактической мощности развернутого врагом производства, о том, где именно они собирают эти дроны и какие предприятия на территории РФ участвуют в поставке деталей.

Также Скибицкий сообщил, что Россия с начала весны смогла нарастить производство ракет. В частности, в августе россияне хотят выпустить около 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

Прямая речь представителя разведки: "Кроме шести "Кинжалов", россияне в целом запланировали произвести в августе 30 баллистических ракет "Искандер-М", 12 крылатых "Искандер-К", 20 "Калибров", около 40 Х-101. Кроме того, они совершенствуют крылатые ракеты Х-22, переделанные образцы имеют новый индекс − Х-32. По нашим данным, россияне могут поставлять не более 10 единиц таких модернизированных ракет ежемесячно".

Детали: По данным ГУР, сейчас в арсенале РФ остается 585 ракет с радиусом действия более 500 километров. Среди них, в частности, примерно 270 "Искандеров", 140 "Калибров", около 100 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью.

Также у оккупантов есть около 75 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 150 ракет Х-22, которые россияне стремятся усовершенствовать.

В то же время Скибицкий добавил, что из-за ограниченных запасов и производства определенных видов ракет Россия вынуждена пересматривать тактику ударов.

В частности, оккупанты чередуют различные классы ракет, более тщательно выбирают цели и значительное внимание уделяют определению маршрутов пролета крылатых ракет и БПЛА, чтобы обойти украинскую ПВО.

В ГУР считают, что изменение тактики ракетных обстрелов может быть связано с намерением оккупантов накопить вооружение перед осенне-зимним периодом, чтобы снова атаковать энергосистему Украины.

В то же время, по мнению Скибицкого, таких массированных обстрелов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда россияне выпускали по 70-100 ракет одновременно − скорее всего, уже не будет.