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Суд конфіскував квартиру в центрі Львова посадовиці митниці

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 12:12
Суд конфіскував квартиру в центрі Львова посадовиці митниці
ілюстративне фото Unsplash

Вищий антикорупційний суд конфіскував у посадовиці митного поста "Львів — Північний" Галицької митниці квартиру у середмісті Львова за матеріалами Державного бюро розслідувань.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Квартиру у понад 100 квадратних метрів, що вартувала на момент придбання у 2020 році 1,86 млн грн, суд визнав необґрунтованим активом, який підлягає конфіскації.

Інформацію щодо необґрунтованості активів посадовиці Бюро передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Вказано, що працівники ДБР та прокурори зібрали достатньо доказів для звернення до суду щодо їх конфіскації. Зокрема, недоброчесність посадовиці підтвердив і моніторинг способу її життя, який здійснило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Представниця митниці вказала у декларації, що квартиру отримала у подарунок від матері. Аналіз майнового стану та доходів сім’ї чиновниці показав, що вона не мала фінансової можливості придбати цю квартиру.

Теми: ДБР
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