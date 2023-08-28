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Суд конфисковал квартиру в центре Львова у чиновницы таможни

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 августа 2023, 12:12
Суд конфисковал квартиру в центре Львова у чиновницы таможни
иллюстративное фото Unsplash

Высший антикоррупционный суд конфисковал по материалам Государственного бюро расследований у чиновницы таможенного поста "Львов - Северный" Галицкой таможни квартиру в центре Львова.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Квартиру в более 100 квадратных метров, которая стоила на момент приобретения в 2020 году 1,86 млн грн, суд признал необоснованным активом, который подлежит конфискации.

Информацию о необоснованности активов чиновницы Бюро передало в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Указано, что работники ГБР и прокуроры собрали достаточно доказательств для обращения в суд относительно их конфискации. В частности, недобропорядочность чиновницы подтвердил и мониторинг образа ее жизни, который осуществило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Представительница таможни указала в декларации, что квартиру получила в подарок от матери. Анализ имущественного положения и доходов семьи чиновницы показал, что она не имела финансовой возможности приобрести эту квартиру.

Темы: ГБР
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