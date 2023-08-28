Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Вінниці схопили на гарячому лікаря, який продав більше 200 довідок ухилянтам

Станіслав ПогоріловПонеділок, 28 серпня 2023, 13:11
У Вінниці схопили на гарячому лікаря, який продав більше 200 довідок ухилянтам
Фото: пресслужба ОГП

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Вінниці посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який торгував фіктивними медичними довідками, які дозволяли уникнути мобілізації та втекти за кордон військовозобов’язаним. Вартість "послуги" стартувала від $3 тис.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний організував виготовлення фіктивних медичних документів для військовозобов’язаних. Підроблені довідки лягали в основу висновку військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби. Вони надавали право на тимчасовий виїзд за кордон для нібито проходження лікування".

 

Деталі: До своєї незаконної діяльності лікар залучив більше ніж 10 осіб. Насамперед чиновників обласної військово-лікарської комісії.

Сума "послуги" залежала від "складності" діагнозу і терміновості його "встановлення".

Після отримання "замовлення" зловмисник звертався до своїх спільників з місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки про стан здоров’я їхніх клієнтів.

Таким чином вони створювали формальну підставу для "списання" ухилянтів з військового обліку і зняття відповідних обмежень щодо виїзду за кордон.

Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників.

Правоохоронці затримали головного фігуранта "на гарячому" під час передачі йому нової суми неправомірної вигоди. Наразі йому повідомлено про підозру.

Що передувало: 25 серпня начальника ВЛК районного військкомату в Києві викрили на виготовленні довідок з фальшивими діагнозами для ухилянтів.

Теми: СБУвійськовий облікмобілізаціяВінниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
СБУ
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Після прирівняння корупції до держзради частину справ можуть забрати від НАБУ до СБУ – джерела
СБУ безпілотниками атакувала літаки на Курському аеродромі – джерело
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: