У Вінниці схопили на гарячому лікаря, який продав більше 200 довідок ухилянтам

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Вінниці посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який торгував фіктивними медичними довідками, які дозволяли уникнути мобілізації та втекти за кордон військовозобов’язаним. Вартість "послуги" стартувала від $3 тис.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний організував виготовлення фіктивних медичних документів для військовозобов’язаних. Підроблені довідки лягали в основу висновку військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби. Вони надавали право на тимчасовий виїзд за кордон для нібито проходження лікування".

Деталі: До своєї незаконної діяльності лікар залучив більше ніж 10 осіб. Насамперед чиновників обласної військово-лікарської комісії.

Сума "послуги" залежала від "складності" діагнозу і терміновості його "встановлення".

Після отримання "замовлення" зловмисник звертався до своїх спільників з місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки про стан здоров’я їхніх клієнтів.

Таким чином вони створювали формальну підставу для "списання" ухилянтів з військового обліку і зняття відповідних обмежень щодо виїзду за кордон.

Співробітники СБУ встановили понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників.

Правоохоронці затримали головного фігуранта "на гарячому" під час передачі йому нової суми неправомірної вигоди. Наразі йому повідомлено про підозру.

Що передувало: 25 серпня начальника ВЛК районного військкомату в Києві викрили на виготовленні довідок з фальшивими діагнозами для ухилянтів.