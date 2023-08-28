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В Виннице схватили с поличным врача, который продал более 200 справок уклонистам

Станислав ПогориловПонедельник, 28 августа 2023, 13:11
В Виннице схватили с поличным врача, который продал более 200 справок уклонистам
фото: пресс-служба ОГП

Контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией задержала в Виннице чиновника местного лечебно-диагностического центра, который торговал фиктивными медицинскими справками, которые позволяли избежать мобилизации и сбежать за границу военнообязанным. Стоимость "услуги" стартовала от $3 тыс.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "По данным следствия, подозреваемый организовал изготовление фиктивных медицинских документов для военнообязанных. Поддельные справки ложились в основу заключения военно-врачебной комиссии о временной непригодности к военной службе. Они давали право на временный выезд за границу для якобы прохождения лечения".

 

Детали: К своей незаконной деятельности врач привлек более 10 человек. Прежде всего чиновников областной военно-врачебной комиссии.

Сумма "услуги" зависела от "сложности" диагноза и срочности его "установления".

После получения "заказа" злоумышленник обращался к своим сообщникам из местной военной медкомиссии, которые фальсифицировали медицинские заключения о состоянии здоровья их клиентов.

Таким образом они создавали формальное основание для "списания" уклонистов с воинского учета и снятия соответствующих ограничений по выезду за границу.

Сотрудники СБУ установили более 200 эпизодов совершения преступления со стороны организатора схемы и его сообщников.

Правоохранители задержали главного фигуранта "на горячем" во время передачи ему новой суммы неправомерной выгоды. Сейчас ему сообщено о подозрении.

Что предшествовало: 25 августа начальника ВВК районного военкомата в Киеве разоблачили на изготовлении справок с фальшивыми диагнозами для уклонистов.

Темы: СБУвоинский учетмобилизацияВинница
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