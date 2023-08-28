Три температурні рекорди були у Києві 27 серпня

У неділю 27 серпня у столиці зафіксували три температурні рекорди, зокрема – найвищу середньодобову температуру повітря за час спостережень: +26,9°.

Джерело: центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського у Facebook

Дослівно: "За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 27 серпня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди".

Деталі: За даними метеорологів, ніч на неділю у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 2022 року перевищено на 0,8°С.

Максимальна температура повітря після полудня у Києві досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року.

При цьому середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +26,9°С, що перевищило попередній рекордний показник минулого року відразу на 2,3°С, а кліматичну норму – на 8,0°С.