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Три температурных рекорда были в Киеве 27 августа

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 августа 2023, 13:33
Три температурных рекорда были в Киеве 27 августа
иллюстративное фото Ethan Robertson on Unsplash

В воскресенье 27 августа в столице зафиксировали три температурных рекорда, в частности - самую высокую среднесуточную температуру воздуха за время наблюдений: +26,9°.

Источник: центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского в Facebook

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 27 августа в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда".

Детали: По данным метеорологов, ночь на воскресенье в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение 2022 года превышено на 0,8°С.

Максимальная температура воздуха после полудня в Киеве достигла +33,3°С и повторила предыдущий рекордный показатель 1943 года.

При этом среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +26,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель прошлого года сразу на 2,3°С, а климатическую норму - на 8,0°С.

Темы: погода
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