Амбітна мета: голова Євроради закличе ЄС прийняти нових членів до 2030 року

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закличе ЄС бути готовим до прийняття нових країн-членів до 2030 року, про це він заявить сьогодні на Міжнародному стратегічному форумі у словенському Бледі.

Джерело: видання Financial Times, яке ознайомилося з промовою посадовця, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Зараз ми повинні розглядати розширення як один з наших головних викликів. Як для ЄС, так і для його майбутніх країн-членів".

Деталі: Як йдеться у матеріалі, Мішель наголосить, що "готуючи наступний стратегічний порядок денний", ЄС "має поставити перед собою чітку мету... і бути готовим, з обох сторін, до розширення до 2030 року".

"Це амбітно, але необхідно. Це показує, що ми налаштовані серйозно. Вікно можливостей відкрите. Ми маємо ним скористатися", – цитує ймовірну промову Мішеля видання.

Нагадаємо: Міжнародний стратегічний форум у Бледі відвідають лідери країн-кандидатів на вступ до ЄС Молдова, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Боснії і Герцеговина.

Що було раніше:

Перед цим віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії , однак переговори про вступ все одно почнуться.

, однак переговори про вступ все одно почнуться. Віцепрем’єрка зауважила, що політичне рішення про початок переговорів про членство України в ЄС буде ухвалене. Вона вважає грудень "останньою нагодою для ухвалення політичного рішення про початок переговорів".

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес. Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році