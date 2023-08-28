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Амбітна мета: голова Євроради закличе ЄС прийняти нових членів до 2030 року

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 14:20
Амбітна мета: голова Євроради закличе ЄС прийняти нових членів до 2030 року
Шарль Мішель, фото: Getty Images

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закличе ЄС бути готовим до прийняття нових країн-членів до 2030 року, про це він заявить сьогодні на Міжнародному стратегічному форумі у словенському Бледі.

Джерело: видання Financial Times, яке ознайомилося з промовою посадовця, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Зараз ми повинні розглядати розширення як один з наших головних викликів. Як для ЄС, так і для його майбутніх країн-членів".

Деталі: Як йдеться у матеріалі, Мішель наголосить, що "готуючи наступний стратегічний порядок денний", ЄС "має поставити перед собою чітку мету... і бути готовим, з обох сторін, до розширення до 2030 року".

"Це амбітно, але необхідно. Це показує, що ми налаштовані серйозно. Вікно можливостей відкрите. Ми маємо ним скористатися", – цитує ймовірну промову Мішеля видання.

Нагадаємо: Міжнародний стратегічний форум у Бледі відвідають лідери країн-кандидатів на вступ до ЄС Молдова, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Боснії і Герцеговина.

Що було раніше:

  • Перед цим віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.  
  • Віцепрем’єрка зауважила, що політичне рішення про початок переговорів про членство України в ЄС буде ухвалене. Вона вважає грудень "останньою нагодою для ухвалення політичного рішення про початок переговорів".
  • Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.
  • Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році

Теми: ЄС
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