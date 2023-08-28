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Амбициозная цель: председатель Евросовета призовет ЕС принять новых членов до 2030 года

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 14:20
Амбициозная цель: председатель Евросовета призовет ЕС принять новых членов до 2030 года
Шарль Мишель, фото: Getty Images

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель призовет ЕС быть готовым к принятию новых стран-членов до 2030 года, об этом он заявит сегодня на Международном стратегическом форуме в словенском Бледе.

Источник: издание Financial Times, которое ознакомилось с речью чиновника, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Сейчас мы должны рассматривать расширение как один из наших главных вызовов. Как для ЕС, так и для его будущих стран-членов".

Детали: Как сказано в материале, Мишель подчеркнет, что "готовя следующую стратегическую повестку дня", ЕС "должен поставить перед собой четкую цель... и быть готовым, с обеих сторон, к расширению до 2030 года".

"Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Окно возможностей открыто. Мы должны им воспользоваться", – цитирует вероятную речь Мишеля издание.

Напомним: Международный стратегический форум в Бледе посетят лидеры стран-кандидатов на вступление в ЕС: Молдовы, Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Что предшествовало:

  • Перед этим вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.
  • Вице-премьер отметила, что политическое решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС будет принято. Она считает декабрь "последней возможностью для принятия политического решения о начале переговоров".
  • В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.
  • Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

Подробнее в материале: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году.

Темы: ЕС
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