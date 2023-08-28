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Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 15:30
Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
Фото: Getty Images

Німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку. При цьому Німеччина візьме на себе витрати з повного капітального ремонту техніки.

Джерело: грецьке видання Flight, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів за принципом "один до одного". При цьому Німеччина візьме на себе витрати з повного капітального ремонту на грецьких підприємствах або в будь-якому іншому місці за вибором уряду Греції.

Крім того, на ці бронемашини встановлять сучасні тепловізори, які також використовуються на Leopard 2. Танки також отримають додаткову броню.

Єдиною вимогою від Німеччини є передача справних танків, оскільки грецькі Leopard 1A5 за більш ніж три десятиліття жодним чином не модернізували.

Обмін танків може відбутись за принципом тристоронньої угоди, завдяки якій Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1.

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Теми: танкиГреціяУкраїнаНімеччина
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