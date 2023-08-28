Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
Німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку. При цьому Німеччина візьме на себе витрати з повного капітального ремонту техніки.
Джерело: грецьке видання Flight, передає "Європейська правда"
Деталі: За даними видання, в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів за принципом "один до одного". При цьому Німеччина візьме на себе витрати з повного капітального ремонту на грецьких підприємствах або в будь-якому іншому місці за вибором уряду Греції.
Крім того, на ці бронемашини встановлять сучасні тепловізори, які також використовуються на Leopard 2. Танки також отримають додаткову броню.
Єдиною вимогою від Німеччини є передача справних танків, оскільки грецькі Leopard 1A5 за більш ніж три десятиліття жодним чином не модернізували.
Обмін танків може відбутись за принципом тристоронньої угоди, завдяки якій Україна отримала грецькі БМП-1, натомість Греції передали німецькі Marder 1.
Що було раніше:
- Перед цим ЗМІ повідомили, що грецький уряд вирішив скасувати дію контракту з РФ на обслуговування зенітно-ракетних систем комплексів Тор-М1 та Оса-АКМ, що є на озброєнні армії країни. Припускають, що їх згодом можуть передати Україні.
- Також стало відомо, що Греція долучиться до навчання українців на F-16.