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Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 15:30
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Фото: Getty Images

Германия обратилась к Греции с предложением передать Украине 100 греческих Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации, а взамен получить модернизированную бронетехнику. При этом Германия возьмет на себя расходы по полному капитальному ремонту техники.

Источник: греческое издание Flight, передает "Европейская правда"

Детали: По данным издания, в обмен на устаревшие Leopard 1A5 Греция может получить модернизированные танки из итальянских запасов по принципу "один к одному". При этом Германия возьмет на себя расходы по полному капитальному ремонту на греческих предприятиях или в любом другом месте по выбору правительства Греции.

Кроме того, на эти бронемашины установят современные тепловизоры, которые также используются на Leopard 2. Танки также получат дополнительную броню.

Единственным требованием от Германии является передача исправных танков, поскольку греческие Leopard 1A5 за более чем три десятилетия никоим образом не модернизировали.

Обмен танков может состояться по принципу трехстороннего соглашения, благодаря которому Украина получила греческие БМП-1, зато Греции передали немецкие Marder 1.

Что предшествовало:

  • Перед этим СМИ сообщили, что греческое правительство решило отменить действие контракта с РФ на обслуживание зенитно-ракетных систем комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ, которые есть на вооружении армии страны. Предполагают, что их впоследствии могут передать Украине.
  • Также стало известно, что Греция присоединится к обучению украинцев на F-16.

Темы: танкиГрецияУкраинаГермания
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