Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 15:30
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Фото: Getty Images

Германия обратилась к Греции с предложением передать Украине 100 греческих Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации, а взамен получить модернизированную бронетехнику. При этом Германия возьмет на себя расходы по полному капитальному ремонту техники.

Источник: греческое издание Flight, передает "Европейская правда"

Детали: По данным издания, в обмен на устаревшие Leopard 1A5 Греция может получить модернизированные танки из итальянских запасов по принципу "один к одному". При этом Германия возьмет на себя расходы по полному капитальному ремонту на греческих предприятиях или в любом другом месте по выбору правительства Греции.

Кроме того, на эти бронемашины установят современные тепловизоры, которые также используются на Leopard 2. Танки также получат дополнительную броню.

Единственным требованием от Германии является передача исправных танков, поскольку греческие Leopard 1A5 за более чем три десятилетия никоим образом не модернизировали.

Обмен танков может состояться по принципу трехстороннего соглашения, благодаря которому Украина получила греческие БМП-1, зато Греции передали немецкие Marder 1.

Что предшествовало:

  • Перед этим СМИ сообщили, что греческое правительство решило отменить действие контракта с РФ на обслуживание зенитно-ракетных систем комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ, которые есть на вооружении армии страны. Предполагают, что их впоследствии могут передать Украине.
  • Также стало известно, что Греция присоединится к обучению украинцев на F-16.

Темы: танкиГрецияУкраинаГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
танки
Rheinmetall до конца лета начнет обслуживать танки в Украине
СМИ узнали, кто передаст Украине бельгийские танки Leopard 1
Неизвестная страна выкупила у Бельгии 50 танков "Leopard 1" для Украины – СМИ
Последние новости
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
Все новости...
Реклама: