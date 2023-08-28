Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 

У Німеччині суд зобов'язав члена міської ради міста Баден-Баден виплатити штраф після того, як було встановлено, що він намалював свастику і написав лайливі слова на двох автомобілях з українськими номерними знаками.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Крім свастики, посадовець залишив на автомобілях надписи: "Fuck UA".

За даними прокуратури Баден-Бадена, чоловіка оштрафували за "використання символіки неконституційних організацій" та образливу поведінку.

Посадовець лишав надписи на автомобілях фломастером у січні та березні цього року.

Політику було виписано штраф у розмірі 50-денного окладу. Постанова про штраф була винесена 24 серпня і ще не була виконана.

Якщо представник міської ради не подасть апеляцію, постанова набуде чинності 8 вересня.

Міська влада Баден-Бадена проведе перевірку, щоб з'ясувати, які наслідки ці інциденти можуть мати для порушника.

Інформації про те, до якої партії належить політик, не надходило.

Цьому передувало: Минулого тижня в Німеччині виник скандал після того, як в ефірі однієї з передач Deutschlandfunk пролунав коментар про необхідність "четвертувати" президента України Володимира Зеленського для завершення війни.

Перед цим у Кельні силовики обшукали помешкання проросійського подружжя Єлєни Колбасникової та Макса Шлунда, яке організовувало низку проросійських акцій у Німеччині.