Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця
У Німеччині суд зобов'язав члена міської ради міста Баден-Баден виплатити штраф після того, як було встановлено, що він намалював свастику і написав лайливі слова на двох автомобілях з українськими номерними знаками.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW
Деталі: Крім свастики, посадовець залишив на автомобілях надписи: "Fuck UA".
За даними прокуратури Баден-Бадена, чоловіка оштрафували за "використання символіки неконституційних організацій" та образливу поведінку.
Посадовець лишав надписи на автомобілях фломастером у січні та березні цього року.
Політику було виписано штраф у розмірі 50-денного окладу. Постанова про штраф була винесена 24 серпня і ще не була виконана.
Якщо представник міської ради не подасть апеляцію, постанова набуде чинності 8 вересня.
Міська влада Баден-Бадена проведе перевірку, щоб з'ясувати, які наслідки ці інциденти можуть мати для порушника.
Інформації про те, до якої партії належить політик, не надходило.
Цьому передувало: Минулого тижня в Німеччині виник скандал після того, як в ефірі однієї з передач Deutschlandfunk пролунав коментар про необхідність "четвертувати" президента України Володимира Зеленського для завершення війни.
Перед цим у Кельні силовики обшукали помешкання проросійського подружжя Єлєни Колбасникової та Макса Шлунда, яке організовувало низку проросійських акцій у Німеччині.