Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 

В Германии суд обязал члена городского совета города Баден-Баден выплатить штраф после того, как было установлено, что он нарисовал свастику и написал бранные слова на двух автомобилях с украинскими номерными знаками.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Кроме свастики чиновник оставил на автомобилях надписи: "Fuck UA".

По данным прокуратуры Баден-Бадена, мужчину оштрафовали за "использование символики неконституционных организаций" и оскорбительное поведение.

Чиновник оставлял надписи на автомобилях фломастером в январе и марте этого года.

Политику был выписан штраф в размере 50-дневного оклада. Постановление о штрафе было вынесено 24 августа и еще не было выполнено.

Если представитель городского совета не подаст апелляцию, постановление вступит в силу 8 сентября.

Городские власти Баден-Бадена проведут проверку, чтобы выяснить, какие последствия эти инциденты могут иметь для нарушителя.

Информации о том, к какой партии принадлежит политик, не поступало.

Этому предшествовало: На прошлой неделе в Германии возник скандал после того, как в эфире одной из передач Deutschlandfunk прозвучал комментарий о необходимости "четвертовать" президента Украины Владимира Зеленского для завершения войны.

Перед этим в Кельне силовики провели обыски у пропутинской пары Елены Колбасниковой и Макса Шлунда, которые организовывали ряд пророссийских акций в Германии.