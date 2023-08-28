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У варшавському аеропорту працюють сапери, людей евакуювали

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 17:44
У варшавському аеропорту працюють сапери, людей евакуювали
Варшавський аеропорт імені Фредеріка Шопена. Фото: avialiga.uа

Із найбільшого у Польщі міжнародного аеропорту імені Фредеріка Шопена в Варшаві в понеділок евакуювали людей, повідомляють про роботу саперів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Деталі: Інформацію про евакуацію та роботу саперів підтвердили у державному підприємстві Польські аеропорти (PPL).

"Я можу підтвердити, що виконується операція служб. На цей момент одна із зон термінала закрита. Акція координується Прикордонною службою", – повідомив Polsat News Пьотр Рудзький з пресслужби PPL.

Схожа ситуація сталася у варшавському аеропорту імені Шопена в липні. Тоді через підозру, що в терміналі хтось залишив вибухівку, частину пасажирів евакуювали.

На щастя, після перевірки виявилося, що залишений без нагляду багаж не становив загрози.

Як повідомлялося, в неділю у Польщі повторився інцидент із втручанням невідомих "стоп-сигналом" у роботу залізниці, внаслідок чого близько десятка потягів аварійно зупинилися. 

Перед цим такий інцидент стався ввечері у п’ятницю в районі Щецина.Тоді зловмисники також зуміли ввімкнути через системи сповіщення у поїздах гімн Росії і фрагмент промови Путіна.

Нагадаємо, цього місяця людей з Ейфелевої вежі евакуювали двічі за добу через повідомлення про "замінування", яке виявилося хибним.

Теми: Польщаевакуація
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