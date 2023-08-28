Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В варшавском аэропорту работают саперы, людей эвакуировали

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 17:44
В варшавском аэропорту работают саперы, людей эвакуировали
Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена. Фото: avialiga.ца

Из крупнейшего в Польше международного аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве в понедельник эвакуировали людей, сообщают о работе саперов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: Информацию об эвакуации и работу саперов подтвердили в государственном предприятии Польские аэропорты (PPL).

"Я могу подтвердить, что выполняется операция служб. На данный момент одна из зон терминала закрыта. Акция координируется Пограничной службой", – сообщил Polsat News Петр Рудзький из пресс-службы PPL.

Похожая ситуация произошла в варшавском аэропорту имени Шопена в июле. Тогда из-за подозрения, что в терминале кто-то оставил взрывчатку, часть пассажиров эвакуировали.

К счастью, после проверки оказалось, что оставленный без присмотра багаж не представлял угрозы.

Как сообщалось, в воскресенье в Польше повторился инцидент с вмешательством неизвестных "стоп-сигналом" в работу железной дороги, в результате чего около десятка поездов аварийно остановились.

Перед этим такой инцидент произошел вечером в пятницу в районе Щецина. Тогда злоумышленники также сумели включить через системы оповещения в поездах гимн России и фрагмент речи Путина.

Напомним, в этом месяце людей с Эйфелевой башни эвакуировали дважды за сутки из-за сообщения о "минировании", которое оказалось ложным.

Темы: Польшаэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС

Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Резников: Стандарты НАТО - не главное для принятия в Альянс

Все новости...
Польша
МОУ отдало польской фирме миллиарды гривен, но не получило оружия – УП
В Польше повторилось вмешательство "стоп-сигналом" в движение поездов, подозреваемых задержали
Польская полиция опровергла фейк о "драке поляков с украинцами" в Варшаве
Последние новости
12:32
Глава АМКУ Пищанская покидает должность, поскольку готовится ее назначение в ФГИУ - депутат
12:27
Польша выдает Украине граждан, которые способствуют незаконному выезду украинцев – СМИ
11:58
Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле
11:55
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
11:53
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
11:28
фотоВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
11:18
На Волыни собака во время грозы залезла в авто чужих людей: помогали спасатели
11:15
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
11:02
фото Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
11:00
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
Все новости...
Реклама: