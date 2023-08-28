В варшавском аэропорту работают саперы, людей эвакуировали

Из крупнейшего в Польше международного аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве в понедельник эвакуировали людей, сообщают о работе саперов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: Информацию об эвакуации и работу саперов подтвердили в государственном предприятии Польские аэропорты (PPL).

"Я могу подтвердить, что выполняется операция служб. На данный момент одна из зон терминала закрыта. Акция координируется Пограничной службой", – сообщил Polsat News Петр Рудзький из пресс-службы PPL.

Похожая ситуация произошла в варшавском аэропорту имени Шопена в июле. Тогда из-за подозрения, что в терминале кто-то оставил взрывчатку, часть пассажиров эвакуировали.

К счастью, после проверки оказалось, что оставленный без присмотра багаж не представлял угрозы.

Как сообщалось, в воскресенье в Польше повторился инцидент с вмешательством неизвестных "стоп-сигналом" в работу железной дороги, в результате чего около десятка поездов аварийно остановились.

Перед этим такой инцидент произошел вечером в пятницу в районе Щецина. Тогда злоумышленники также сумели включить через системы оповещения в поездах гимн России и фрагмент речи Путина.

Напомним, в этом месяце людей с Эйфелевой башни эвакуировали дважды за сутки из-за сообщения о "минировании", которое оказалось ложным.