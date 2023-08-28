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У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 17:49
У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів
фото поліції

Столичні правоохоронці викрили чергову "схему" одержання коштів від осіб, які підлягають мобілізації до лав ЗСУ та вже проходять військову службу.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора

Деталі: Встановлено, що член військово-лікарської комісії за 2000 доларів США обіцяла ухвалення позитивного рішення ВЛК, яке б дало можливість уникнути мобілізації.

Поліцейські викрили службовицю відразу після отримання обумовленої суми неправомірної вигоди. Гроші вилучили на місці події.

Наразі фігурантку затримано, їй оголошено підозру в зловживанні впливом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Теми: Воєнний станхабарполіція
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