Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 серпня 2023, 17:49
У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів
фото поліції

Столичні правоохоронці викрили чергову "схему" одержання коштів від осіб, які підлягають мобілізації до лав ЗСУ та вже проходять військову службу.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора

Деталі: Встановлено, що член військово-лікарської комісії за 2000 доларів США обіцяла ухвалення позитивного рішення ВЛК, яке б дало можливість уникнути мобілізації.

Поліцейські викрили службовицю відразу після отримання обумовленої суми неправомірної вигоди. Гроші вилучили на місці події.

Наразі фігурантку затримано, їй оголошено підозру в зловживанні впливом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Теми: Воєнний станхабарполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Воєнний стан
Вибори в Україні 2024 року мають відбутися попри війну – сенатор США
Зеленський: Військові просять дати можливість мобілізовувати більше
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
Останні новини
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
Усі новини...
Реклама: