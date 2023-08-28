В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов

Столичные правоохранители разоблачили очередную "схему" получения средств от лиц, которые подлежат мобилизации в ряды ВСУ и уже проходят военную службу.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Офис генпрокурора

Детали: Установлено, что член военно-врачебной комиссии за 2000 долларов США обещала принятие положительного решения ВВК, которое бы дало возможность избежать мобилизации.

Полицейские разоблачили чиновницу сразу после получения оговоренной суммы неправомерной выгоды. Деньги изъяли на месте происшествия.

Сейчас фигурантка задержана, ей объявлено подозрение в злоупотреблении влиянием. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.