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Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 18:17
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
Фото ілюстративне з Вікіпедії

Варшавський аеропорт Шопена у понеділок евакуювали через чоловіка, який їхав з України та віз у багажі гранату і чотири патрони.

Джерело: як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM

Деталі: О 15:05 за місцевим часом під час огляду ручної поклажі 41-річного громадянина Південно-Африканської Республіки у нього виявили 4 набої калібру 5,56 міліметра. 

На цій підставі було проведено огляд зареєстрованого багажу пасажира, в якому знайшли бойову гранату.

Відомо, що цей чоловік прямував з України до Дубаю.

У зв’язку зі знахідками оперативний черговий аеропорту прийняв рішення про зупинку руху та евакуацію терміналу вильоту. Загалом з аеропорту було евакуйовано близько 400 осіб. До 16:00 ситуація в аеропорту нормалізувалася.

Прикордонники затримали громадянина ПАР.  У вівторок його мають доставити до суду.

Що передувало: 

Теми: Польщааеропорт
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