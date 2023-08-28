Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Варшавский аэропорт Шопена в понедельник эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины и вез в багаже гранату и четыре патрона.

Источник: как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM

Детали: В 15:05 по местному времени при осмотре ручной клади 41-летнего гражданина Южно-Африканской Республики у него обнаружили 4 патрона калибра 5,56 миллиметра.

На этом основании был проведен досмотр зарегистрированного багажа пассажира, в котором нашли боевую гранату.

Известно, что этот человек направлялся из Украины в Дубай.

В связи с находками оперативный дежурный аэропорта принял решение об остановке движения и эвакуации терминала вылета. Всего из аэропорта было эвакуировано около 400 человек. К 16:00 ситуация в аэропорту нормализовалась.

Пограничники задержали гражданина ЮАР. Во вторник его должны доставить в суд.

Что предшествовало: