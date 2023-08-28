В Києві перехожі знайшли дві гранати

Мешканці Києва знайшли дві гранати та повідомили про це патрульних поліцейських.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Деталі: Першу гранату знайшли на вулиці Академіка Білецького. Патрульних зупинив чоловік та показав предмет, схожий на гранату.

Патрульна поліція Києва

Другу гранату перехожий помітив на звалищі на проспекті Відрадному.

Інспектори поліції охороняли небезпечні знахідки до приїзду вибухотехніків.

Патрульна поліція нагадує, як діяти в таких випадках:

- у разі виявлення невідомих речей й предметів, у жодному разі не торкайтеся їх. Вони можуть бути вибухонебезпечними;

- повідомте про знахідку на гарячу лінію 112;

- до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

- негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети повинні знешкоджувати лише спеціалісти.