В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты

Жители Киева нашли две гранаты и сообщили об этом патрульным полицейским.

Источник: Патрульная полиция Киева

Детали: Одну гранату нашли на улице Академика Белецкого. Патрульных остановил мужчина и показал предмет, похожий на гранату.

Патрульная полиция Киева

Вторую гранату прохожий заметил на свалке на проспекте Отрадном.

Инспекторы полиции охраняли опасные находки до приезда взрывотехников.

Патрульная полиция напоминает, как действовать в таких случаях:

- в случае обнаружения неизвестных вещей и предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Они могут быть взрывоопасными;

- сообщите о находке на горячую линию 112;

- до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

- немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

В полиции отметили, что находки, похожие на боеприпасы или другие взрывоопасные предметы должны обезвреживать только специалисты.