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В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты

"Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 18:31
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
Патрульная полиция Киева

Жители Киева нашли две гранаты и сообщили об этом патрульным полицейским.

Источник: Патрульная полиция Киева

Детали: Одну гранату нашли на улице Академика Белецкого. Патрульных остановил мужчина и показал предмет, похожий на гранату. 

Патрульная полиция Киева
Патрульная полиция Киева

Вторую гранату прохожий заметил на свалке на проспекте Отрадном. 

Инспекторы полиции охраняли опасные находки до приезда взрывотехников.

Патрульная полиция напоминает, как действовать в таких случаях:

- в случае обнаружения неизвестных вещей и предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Они могут быть взрывоопасными;

- сообщите о находке на горячую линию 112;

- до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

- немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

В полиции отметили, что находки, похожие на боеприпасы или другие взрывоопасные предметы должны обезвреживать только специалисты.

Темы: Киев
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