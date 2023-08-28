В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
Жители Киева нашли две гранаты и сообщили об этом патрульным полицейским.
Источник: Патрульная полиция Киева
Детали: Одну гранату нашли на улице Академика Белецкого. Патрульных остановил мужчина и показал предмет, похожий на гранату.
Вторую гранату прохожий заметил на свалке на проспекте Отрадном.
Инспекторы полиции охраняли опасные находки до приезда взрывотехников.
Патрульная полиция напоминает, как действовать в таких случаях:
- в случае обнаружения неизвестных вещей и предметов, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Они могут быть взрывоопасными;
- сообщите о находке на горячую линию 112;
- до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
- немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.
В полиции отметили, что находки, похожие на боеприпасы или другие взрывоопасные предметы должны обезвреживать только специалисты.