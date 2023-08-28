У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го

Басманний суд Москви заочно арештував трьох литовських суддів, які винесли вирок у справі про події січня 1991 року у Вільнюсі, коли в результаті штурму будівлі телецентру російськими спецпризначенцями загинули 14 людей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське видання "Медіазона"

Деталі: Слідчий комітет РФ звинувачує суддів Вільнюського окружного суду у винесенні "завідомо неправосудного вироку", що за російським законодавством передбачає покарання аж до позбавлення волі.

Усіх трьох суддів – Айнору Мацявічене, Віргінію Пакальніте-Тамошюнайте й Артураса Шумскаса – раніше додали в базу федерального розшуку Міністерства внутрішніх справ Росії.

Про порушення кримінальної справи проти трьох литовських суддів російський Слідчий комітет відзвітував за два тижні після вироку у "справі 13 січня", який вони винесли навесні 2019 року. Незабаром заочно переслідувати стали й литовських прокурорів, які брали участь у процесі.

Що передувало: