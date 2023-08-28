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В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 18:47

Басманный суд Москвы заочно арестовал трех литовских судей, которые вынесли приговор по делу о событиях января 1991 года в Вильнюсе, когда в результате штурма здания телецентра российскими спецназовцами погибли 14 человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское издание "Медиазона".

Детали: Следственный комитет РФ обвиняет судей Вильнюсского окружного суда в вынесении "заведомо неправосудного приговора", что по российскому законодательству предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Всех трех судей – Айнору Мацявичене, Виргинию Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса – ранее добавили в базу федерального розыска Министерства внутренних дел России.

О возбуждении уголовного дела против трех литовских судей российский Следственный комитет отчитался через две недели после приговора по "делу 13 января", который они вынесли весной 2019 года. Вскоре заочно преследовать стали и литовских прокуроров, участвовавших в процессе.

Что прешествовало: 

  • Приговор по так называемому делу 13 января Вильнюсский окружной суд вынес в марте 2019 года.
  • 67 гражданам России, Беларуси и Украины объявили обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Большинство из них привлекли к суду заочно, перед судом предстали только двое граждан Российской Федерации – бывшие советские военнослужащие Юрий Мель и Геннадий Иванов.
  • В ночь на 13 января 1991 года советские военные части начали штурм Вильнюсской телебашни и здания Комитета по радио и телевещанию, пытаясь свергнуть законно избранную власть Литвы, которая провозгласила о восстановлении независимости Литвы. В результате погибли 14 человек, еще сотни пострадали.

Темы: РосcиясудЛитва
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