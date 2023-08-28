Штурм Капітолія: Трампа судитимуть у розпал виборчої кампанії у США

Судовий процес над експрезидентом США Дональдом Трампом у федеральному окрузі Колумбія у справі про штурм Капітолія у січні 2021-го почнеться 4 березня 2024 року.

Джерело: як пише "Європейська правда" з посиланням на AP, у понеділок оголосила окружна суддя Таня Чуткан.

Деталі: Суддя відхилила клопотання адвокатів Трампа про перенесення судового процесу на квітень 2026 року, та водночас відмовилась призначати початок суду на січень, як цього клопотали федеральні прокурори.

Зазначимо, що суд почнеться за день до так званого "супервівторка" – одного з найважливіших днів в американській передвиборній кампанії, коли первинні вибори (праймеріз і кокуси) проводить найбільша кількість штатів.

Їхній результат може визначити, який саме кандидат отримує партійну номінацію для участі в президентських виборах.

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