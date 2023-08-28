Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Штурм Капітолія: Трампа судитимуть у розпал виборчої кампанії у США

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 19:11

Судовий процес над експрезидентом США Дональдом Трампом у федеральному окрузі Колумбія у справі про штурм Капітолія у січні 2021-го почнеться 4 березня 2024 року.

Джерело: як пише "Європейська правда" з посиланням на AP, у понеділок оголосила окружна суддя Таня Чуткан.

Деталі: Суддя відхилила клопотання адвокатів Трампа про перенесення судового процесу на квітень 2026 року, та водночас відмовилась призначати початок суду на січень, як цього клопотали федеральні прокурори.

Зазначимо, що суд почнеться за день до так званого "супервівторка" – одного з найважливіших днів в американській передвиборній кампанії, коли первинні вибори (праймеріз і кокуси) проводить найбільша кількість штатів.

Їхній результат може визначити, який саме кандидат отримує партійну номінацію для участі в президентських виборах.

Передісторія: 

  • На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія: змова з метою введення в оману США; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.
  • Відповідно до запобіжного заходу, експрезиденту заборонили розголошувати факти у справі. Також він має з'являтися у суді для надання свідчень після виклику.
  • Раніше стало відомо, судовий процес за ще одним федеральним звинуваченням проти Дональда Трампа – у неналежному поводженні із секретними документами – почнеться 20 травня 2024 року.
  • Трамп наразі є фігурантом чотирьох кримінальних справ: двох федеральних, пов'язаних із неналежним поводженням із секретними документами й штурмом Капітолія в січні 2021 року; у штаті Нью-Йорк – через виплату грошей колишній порноакторці в порушення правил фінансування політичної кампанії; та у штаті Джорджія – за підозрою у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори-2020.
  • Експрезидент не визнав своєї провини у жодній справі. Водночас близько половини виборців-республіканців стверджують, що не проголосували б за Трампа, якби суд визнав його винним.

Теми: СШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
США
США можуть передати Києву касетні боєприпаси більшої дальності – ЗМІ
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
Зеленський про гарантії безпеки: Із США буде ізраїльська модель
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: