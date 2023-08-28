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Штурм Капитолия: Трампа будут судить в разгар избирательной кампании в США

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 19:11

Судебный процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом в федеральном округе Колумбия по делу о штурме Капитолия в январе 2021-го начнется 4 марта 2024 года.

Источник: как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP, в понедельник объявила окружная судья Таня Чуткан.

Детали: Судья отклонила ходатайство адвокатов Трампа о переносе судебного процесса на апрель 2026 года, и одновременно отказалась назначать начало суда на январь, как этого ходатайствовали федеральные прокуроры.

Отметим, что суд начнется за день до так называемого "супервторника" – одного из важнейших дней в американской предвыборной кампании, когда первичные выборы (праймериз и кокусы) проводит наибольшее количество штатов.

Их результат может определить, какой именно кандидат получает партийную номинацию для участия в президентских выборах.

Предыстория:

  • В начале августа Трампу объявили обвинения по делу о штурме Капитолия: заговор с целью введения в заблуждение США; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; и заговор с целью нарушения прав.
  • Согласно мере пресечения, экс-президенту запретили разглашать факты по делу. Также он должен появляться в суде для дачи показаний после вызова.
  • Ранее стало известно, судебный процесс по еще одному федеральному обвинению против Дональда Трампа – в ненадлежащем обращении с секретными документами – начнется 20 мая 2024 года.
  • Политик в настоящее время является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.
  • Экс-президент не признал своей вины ни по одному делу. В то же время около половины избирателей-республиканцев утверждают, что не проголосовали бы за Трампа, если бы суд признал его виновным.

Темы: СШАТрамп
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