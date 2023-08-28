Штурм Капитолия: Трампа будут судить в разгар избирательной кампании в США

Судебный процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом в федеральном округе Колумбия по делу о штурме Капитолия в январе 2021-го начнется 4 марта 2024 года.

Источник: как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP, в понедельник объявила окружная судья Таня Чуткан.

Детали: Судья отклонила ходатайство адвокатов Трампа о переносе судебного процесса на апрель 2026 года, и одновременно отказалась назначать начало суда на январь, как этого ходатайствовали федеральные прокуроры.

Отметим, что суд начнется за день до так называемого "супервторника" – одного из важнейших дней в американской предвыборной кампании, когда первичные выборы (праймериз и кокусы) проводит наибольшее количество штатов.

Их результат может определить, какой именно кандидат получает партийную номинацию для участия в президентских выборах.

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