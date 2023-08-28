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Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 28 серпня 2023, 22:59
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
ФОТО: MORRY GASH/ASSOCIATED PRESS/EAST NEWS

Претендент на президентську номінацію від Республіканської партії США Вівек Рамасвамі, який перебуває в першій трійці за популярністю серед прихильників республіканців, обіцяє в разі обрання президентом визнати російську окупацію України та закрити їй шлях до НАТО.

Джерело: Рамасвамі у програмній статті у виданні The American Conservative, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Частина матеріалу, що стосується повномасштабної війни Росії проти України, повторює неодноразово висловлену республіканцем тезу, що найбільшу небезпеку для США становить зближення Москви й Пекіна.

При цьому Рамасвамі проводить паралелі із зовнішньою політикою Річарда Ніксона (який ухвалив рішення встановити дипломатичні відносини з КНР, аби протидіяти його зближенню з СРСР – і, принагідно зауважимо, вв’язався у війну у В’єтнамі).

Пряма мова: "Як президент США, я поважатиму і відроджуватиму спадщину Ніксона, відкидаючи кровожерливу балаканину корисних ідіотів, які проповідують безвиграшну війну в Україні, що ще більше зближує наших двох ворогів-великих держав".

Більше деталей: На його думку, "чим довше триває війна в Україні, тим стає зрозуміліше, що в ній є лише один переможець: Китай".

Тому претендент на республіканську номінацію на президентських виборах у США хоче повторити Ніксонів учинок і поїхати у 2025 році до Москви, аби "забезпечити мир в Україні" на "умовах, які ставлять американські інтереси на перше місце".

Пряма мова: "З цією метою я прийму російський контроль над окупованими територіями і пообіцяю заблокувати кандидатуру України в НАТО в обмін на вихід Росії з військового союзу з Китаєм. Я скасую санкції і поверну Росію на світовий ринок. Таким чином, я піднесу Росію як стратегічний фактор стримування китайських планів у Східній Азії".

Довідково: 38-річний Вівек Рамасвамі – наймолодший претендент на участь у президентських виборах у США від республіканців, який до цього займався успішним бізнесом у галузі біотехнологій. За поглядами проголошує себе лібертаріанцем, але при цьому активно виступає проти так званого "лівацтва" – сукупності прогресивістських політик, спрямованих на боротьбу проти дискримінації.

Хоча до нинішньої кампанії Рамасвамі не брав участі в політиці, нині його рейтинг коливається в районі 5-6%, а ЗМІ регулярно беруть у нього інтерв’ю. На перших і поки останніх дебатах республіканських кандидатів більшість глядачів віддали перевагу Рамасвамі перед найбільш імовірним конкурентом Трампа – губернатором Флориди Роном Десантісом.

Теми: НАТОСШАвиборивійна
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