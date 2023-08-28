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Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 22:59
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
ФОТО: MORRY GASH/ASSOCIATED PRESS/EAST NEWS

Один из претендентов на президентскую номинацию от Республиканской партии США Вивек Рамасвами, который находится в первой тройке по популярности среди сторонников республиканцев, обещает в случае избрания президентом признать российские захваты Украины и закрыть ей путь в НАТО.

Источник: Рамасвами изложил в программной статье в издании The American Conservative, сообщает "Европейская правда"

Детали: Часть материала, касающаяся полномасштабной войны России против Украины, повторяет неоднократно высказанный республиканцем тезис, что наибольшую опасность для США представляет сближение Москвы и Пекина.

При этом Рамасвами проводит параллели с внешней политикой Ричарда Никсона (который принял решение установить дипломатические отношения с КНР, чтобы противодействовать его сближению с СССР – и, попутно заметим, ввязался в войну во Вьетнаме).

Прямая речь: "Как президент США, я буду уважать и возрождать наследие Никсона, отвергая кровожадную болтовню полезных идиотов, которые проповедуют безвыигрышную войну в Украине, что еще больше сближает наших двух врагов-великих держав".

Больше деталей: По его мнению, "чем дольше длится война в Украине, тем становится понятнее, что в ней есть только один победитель: Китай".

Поэтому претендент на республиканскую номинацию на президентских выборах в США хочет повторить поступок Никсона и поехать в 2025 году в Москву, чтобы "обеспечить мир в Украине" на "условиях, которые ставят американские интересы на первое место".

Прямая речь: "С этой целью я приму российский контроль над оккупированными территориями и пообещаю заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок. Таким образом, я подниму Россию как стратегический фактор сдерживания китайских планов в Восточной Азии".

Справочно: 38-летний Вивек Рамасвами – самый молодой претендент на участие в президентских выборах в США от республиканцев, который до этого занимался успешным бизнесом в области биотехнологий. По взглядам провозглашает себя либертарианцем, но при этом активно выступает против так называемого "левачества" – совокупности прогрессивистских политик, направленных на борьбу против дискриминации.

Хотя до нынешней кампании Рамасвами не участвовал в политике, сейчас его рейтинг колеблется в районе 5-6%, а СМИ регулярно берут у него интервью. На первых и пока последних дебатах республиканских кандидатов большинство зрителей отдали предпочтение Рамасвами перед наиболее вероятным конкурентом Трампа – губернатором Флориды Роном Десантисом.

Темы: НАТОСШАвиборывойна
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