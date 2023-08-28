Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію

Російський бойовик Ян Петровський із неонацистського угруповання "Русіч", яке воювало проти України, просить екстрадувати його до Росії.

Джерело: повідомлення посольства РФ у Фінляндії, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Петровського, який у Фінляндії жив під іменем Воїслав Торден, у понеділок відвідали консульські співробітники посольства РФ у Гельсінкі. У повідомленні посольства йдеться, що "під час зустрічі Торден повідомив, що скарг на умови утримання та обставини затримання не має, висловив побажання щодо свого якнайшвидшого повернення до Росії".

Там додали, що "вживають усіх можливих заходів для захисту законних інтересів громадянина Росії".

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