Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
Понеділок, 28 серпня 2023, 23:51
Російський бойовик Ян Петровський із неонацистського угруповання "Русіч", яке воювало проти України, просить екстрадувати його до Росії.
Джерело: повідомлення посольства РФ у Фінляндії, яке цитує "Європейська правда"
Деталі: Петровського, який у Фінляндії жив під іменем Воїслав Торден, у понеділок відвідали консульські співробітники посольства РФ у Гельсінкі. У повідомленні посольства йдеться, що "під час зустрічі Торден повідомив, що скарг на умови утримання та обставини затримання не має, висловив побажання щодо свого якнайшвидшого повернення до Росії".
Там додали, що "вживають усіх можливих заходів для захисту законних інтересів громадянина Росії".
Передісторія:
- Про арешт Яна Петровського у Фінляндії минулого тижня повідомили фінські ЗМІ. Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.
- Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала чоловіка до Росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.
- Офіс генерального прокурора України готує матеріали для екстрадиції Петровського. Росіянин фігурує у розслідуванні Служби безпеки України, за даними якого, він у 2014 році воював проти України у складі так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".