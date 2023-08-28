Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Понедельник, 28 августа 2023, 23:51
Российский боевик Ян Петровский из неонацистской группировки "Русич", которая воевала против Украины, просит экстрадировать его в Россию.
Источник: сообщение посольства РФ в Финляндии, которое цитирует "Европейская правда"
Детали: Петровского, который в Финляндии жил под именем Воислав Торден, в понедельник посетили консульские сотрудники посольства РФ в Хельсинки. В сообщении посольства говорится, что "во время встречи Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, выразил пожелание относительно своего скорейшего возвращения в Россию".
Там добавили, что "принимают все возможные меры для защиты законных интересов гражданина России".
Предыстория:
- Об аресте Яна Петровского в Финляндии на прошлой неделе сообщили финские СМИ. Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины и безопасности страны.
- Петровский, который в юности несколько лет жил в Норвегии, также участвовал в войне в Сирии в составе ультраправой группировки, воюющей на стороне режима президента Башара Асада. Норвегия депортировала мужчину в Россию в 2016 году, поскольку он считался угрозой безопасности.
- Офис генерального прокурора Украины готовит материалы для экстрадиции Петровского. Россиянин фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины, по данным которого, он в 2014 году воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".