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Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 28 августа 2023, 23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Ян Петровский, ФОТО: NRK

Российский боевик Ян Петровский из неонацистской группировки "Русич", которая воевала против Украины, просит экстрадировать его в Россию.

Источник: сообщение посольства РФ в Финляндии, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Петровского, который в Финляндии жил под именем Воислав Торден, в понедельник посетили консульские сотрудники посольства РФ в Хельсинки. В сообщении посольства говорится, что "во время встречи Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, выразил пожелание относительно своего скорейшего возвращения в Россию".

Там добавили, что "принимают все возможные меры для защиты законных интересов гражданина России".

Предыстория:

  • Об аресте Яна Петровского в Финляндии на прошлой неделе сообщили финские СМИ. Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины и безопасности страны.
  • Петровский, который в юности несколько лет жил в Норвегии, также участвовал в войне в Сирии в составе ультраправой группировки, воюющей на стороне режима президента Башара Асада. Норвегия депортировала мужчину в Россию в 2016 году, поскольку он считался угрозой безопасности.
  • Офис генерального прокурора Украины готовит материалы для экстрадиции Петровского. Россиянин фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины, по данным которого, он в 2014 году воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

Темы: ФинляндияРосcия
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