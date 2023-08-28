Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию

Российский боевик Ян Петровский из неонацистской группировки "Русич", которая воевала против Украины, просит экстрадировать его в Россию.

Источник: сообщение посольства РФ в Финляндии, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Петровского, который в Финляндии жил под именем Воислав Торден, в понедельник посетили консульские сотрудники посольства РФ в Хельсинки. В сообщении посольства говорится, что "во время встречи Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания не имеет, выразил пожелание относительно своего скорейшего возвращения в Россию".

Там добавили, что "принимают все возможные меры для защиты законных интересов гражданина России".

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