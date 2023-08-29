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Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані

"Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
Бобров, фото: zakon.kz

Генконсул Росії в Казахстані Євгеній Бобров залишив пост після слів про спад вивчення російської мови у країні.

Джерело: російське видання "Новая газета", казахстанське видання Orda

Деталі: Офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров заявив, що генконсул Росії Євгеній Бобров залишив свою посаду.

"Можливо, ця людина не була в курсі всієї інформації, яка у нас спостерігається в країні. У мене є дані Мінпросвіти, які школи якою мовою викладають.

Із 7 711 державних шкіл 3 957 ведуть навчання тільки казахською мовою. 1 203 школи – російською мовою. А 2 551 школа – казахською та російською мовою", – заявив Смадіяров.

"Цей співробітник уже не в Казахстані. Він уже тут не працює. Він закінчив свою дипмісію", – додав він.

Що передувало: Раніше Бобров в інтерв'ю пропагандистському російському виданню ТАСС заявив про спад вивчення російської мови у Казахстані. За його словами, зменшується також кількість російськомовних шкіл і класів, є дефіцит вчителів та інші проблеми.

"Спостерігається певний спад у рівні використання і вивчення російської мови.

Є цьому явищу об'єктивні причини – це скорочення російського населення до 15,2%, а є і певна спрямованість Міносвіти на зміну державної програми навчання з опорою на казахську мову", – зазначив він.

Теми: КазахстанРосія
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