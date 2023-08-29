Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані

"Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
Бобров, фото: zakon.kz

Генконсул Росії в Казахстані Євгеній Бобров залишив пост після слів про спад вивчення російської мови у країні.

Джерело: російське видання "Новая газета", казахстанське видання Orda

Деталі: Офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров заявив, що генконсул Росії Євгеній Бобров залишив свою посаду.

"Можливо, ця людина не була в курсі всієї інформації, яка у нас спостерігається в країні. У мене є дані Мінпросвіти, які школи якою мовою викладають.

Із 7 711 державних шкіл 3 957 ведуть навчання тільки казахською мовою. 1 203 школи – російською мовою. А 2 551 школа – казахською та російською мовою", – заявив Смадіяров.

"Цей співробітник уже не в Казахстані. Він уже тут не працює. Він закінчив свою дипмісію", – додав він.

Що передувало: Раніше Бобров в інтерв'ю пропагандистському російському виданню ТАСС заявив про спад вивчення російської мови у Казахстані. За його словами, зменшується також кількість російськомовних шкіл і класів, є дефіцит вчителів та інші проблеми.

"Спостерігається певний спад у рівні використання і вивчення російської мови.

Є цьому явищу об'єктивні причини – це скорочення російського населення до 15,2%, а є і певна спрямованість Міносвіти на зміну державної програми навчання з опорою на казахську мову", – зазначив він.

Теми: КазахстанРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГУР показало російського пілота, якого виманили разом з Мі-8

фото, відео"Спочатку ЗСУ, потім все інше": в Одесі протестували проти сумнівних тендерів

фотоТри роди військ отримали нові беретні знаки

Нічна атака на південь Одещини: Повітряні сили знищили 22 з 25 "Шахедів"

ЗСУ йдуть вперед на заході Запорізької області, росіяни підпалюють мінні поля – ISW

Заступник Єрмака прокоментував прибутки брата з окупованих сонячних електростанцій

Усі новини...
Казахстан
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters
Грузія відмовилась прийняти літак із казахськими футболістами через санкції ЄС
Останні новини
15:57
фотоУ Туреччині через сильні зливи затопило місто на узбережжі Чорного моря
15:47
Резніков очікує, що ЗСУ застосовуватимуть F-16 на війні навесні
15:38
Британський уряд прогнозує, що інфляція скоротиться вдвічі до кінця року
15:20
Санду засудила обстріли Росією Одещини
15:07
Які бактерії зберігаються на ремені смарт-годинника – дослідження
14:57
У Польщі зросла кількість жертв від "хвороби легіонерів"
14:44
Тисячі учасників фестивалю Burning Man застрягли в пустелі через зливу. Одна людина загинула
14:40
відеоГУР показало російського пілота, якого виманили разом з Мі-8
14:24
НБУ на міжбанку збільшив продаж валюти до майже $640 мільйонів
14:06
Світоліна оголосила про перерву у виступах
Усі новини...
Реклама: